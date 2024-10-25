Гран-при Мехико-2024. 1-я практика. Расселл – 1-й, Сайнс – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Шварцман – 19-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
25 октября 2024 года
1-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.17,998 (24 круга)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,317 (25)
3. Юки Цунода («РБ») +0,701 (24)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,841 (14)
5. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,906 (18)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,960 (24)
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,998 (22)
8. Валттери Боттас («Заубер») +1,050 (24)
9. Лиам Лоусон («РБ») +1,095 (26)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,096 (23)
11. Франко Колапинто («Уильямс») +1,111 (21)
12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,202 (19)
13. Пато О’Уорд («Макларен») +1,297 (21)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,337 (23)
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,342 (20)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,602 (18)
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,814 (7)
18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,821 (17)
19. Роберт Шварцман («Заубер») +1,990 (18)
20. Оливер Бермэн («Феррари») +3,258 (7)
Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами
Шварцман и еще 4 новичка выступят в первой практике перед Гран-при Мехико
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