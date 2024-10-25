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Гран-при Мехико-2024. 1-я практика. Расселл – 1-й, Сайнс – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Шварцман – 19-й

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

25 октября 2024 года

1-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.17,998 (24 круга)

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,317 (25)

3. Юки Цунода («РБ») +0,701 (24)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,841 (14)

5. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,906 (18)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,960 (24)

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,998 (22)

8. Валттери Боттас («Заубер») +1,050 (24)

9. Лиам Лоусон («РБ») +1,095 (26)

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,096 (23)

11. Франко Колапинто («Уильямс») +1,111 (21)

12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,202 (19)

13. Пато О’Уорд («Макларен») +1,297 (21)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,337 (23)

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,342 (20)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,602 (18)

17. Алекс Албон («Уильямс») +1,814 (7)

18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,821 (17)

19. Роберт Шварцман («Заубер») +1,990 (18)

20. Оливер Бермэн («Феррари») +3,258 (7)

Албон и Бермэн столкнулись в практике. Алекс врезался в барьеры, сессию прервали красными флагами

Шварцман и еще 4 новичка выступят в первой практике перед Гран-при Мехико

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoГран-при Мексики
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoРоберт Шварцман
Патрисио О'Уорд
logoЛиам Лоусон
Фелипе Другович
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
logoАндреа Кими Антонелли
Франко Колапинто
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