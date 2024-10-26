Гран-при Мехико-2024. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
25 октября 2024 года
2-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.17,699 (34 круга)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,178 (30)
3. Юки Цунода («РБ») +0,179 (30)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,188 (31)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,249 (36)
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,540 (34)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,580 (36)
8. Валттери Боттас («Заубер») +0,652 (32)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,693 (32)
10. Лиам Лоусон («РБ») +0,861 (29)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,880 (35)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,922 (34)
13. Эстебан Окон («Альпин») +0,957 (30)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,191 (34)
15. Франко Колапинто («Уильямс») +1,209 (30)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,243 (30)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,281 (37)
18. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342 (4)
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не показал времени (4)
20. Алекс Албон («Уильямс») - не показал времени (0)
Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Мексике из-за проблем с мотором
Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги
Гран-при Мехико-2024. 1-я практика. Расселл – 1-й, Сайнс – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Шварцман – 19-й
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