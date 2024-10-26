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Гран-при Мехико-2024. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

25 октября 2024 года

2-я практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.17,699 (34 круга)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,178 (30)

3. Юки Цунода («РБ») +0,179 (30)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,188 (31)

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,249 (36)

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,540 (34)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,580 (36)

8. Валттери Боттас («Заубер») +0,652 (32)

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,693 (32)

10. Лиам Лоусон («РБ») +0,861 (29)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,880 (35)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,922 (34)

13. Эстебан Окон («Альпин») +0,957 (30)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,191 (34)

15. Франко Колапинто («Уильямс») +1,209 (30)

16. Пьер Гасли («Альпин») +1,243 (30)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,281 (37)

18. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342 (4)

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не показал времени (4)

20. Алекс Албон («Уильямс») - не показал времени (0)

Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Мексике из-за проблем с мотором

Расселл разбил болид во 2-й практике в Мексике и вызвал красные флаги

Гран-при Мехико-2024. 1-я практика. Расселл – 1-й, Сайнс – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Шварцман – 19-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoГран-при Мексики
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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