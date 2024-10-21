Шварцман выступит за «Заубер» в первой практике перед Гран-при Мехико.
Шварцман проведет за «Заубер» пятничную практику в Мехико.
Резервный пилот «Феррари» заменит за рулем болида «Заубера» Чжоу Гуаньюя.
Для Шварцмана это будет вторым участием в пятничной практике перед Гран-при «Формулы-1» – ранее Роберт заменял Валттери Боттаса в первой практике на этапе в Зандворте.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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