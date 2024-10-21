Ландо Норрис: «Если бы я не по-дурацки защищался на старте, не пришлось бы обсуждать штраф»

Норрис признал, что следовало жестче обороняться от Ферстаппена.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис сообщил, что ему не пришлось бы обсуждать спорный штраф за обгон соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена на Гран-при США , если бы он сохранил лидерство на старте.

«Я считаю, что в обоих случаях Макс выехал за пределы трассы, он по-настоящему шел на маневр. С Максом необходимо действовать решительно. Люди этого не понимают. С Максом нельзя иначе.

Что касается первого поворота, несколько труднее сказать, достаточно ли решительно я действовал. Но он залетел с такой скоростью, что, опять же, выехал за пределы трека. Я не могу в обычных условиях просто нырнуть к кому-то на внутреннюю и сохранить позицию, но по какой-то причине это совершенно нормально на первом круге или в первом повороте. Сложная ситуация, не знаю. Обидно.

Если бы я защищался лучше в первом повороте и не пилотировал по-дурацки… Я бы лидировал после первого поворота, и не пришлось бы обсуждать это.

Хорошая борьба, я получил удовольствие. Думаю, мы боролись уважительно. Наверное, в первом повороте я не сделал то, что должен был сделать, но, мне кажется, в конце гонки скорее был прав.

В остальном это хорошее сражение, мне понравилось. Мы просто не оказались впереди, потому что я проявил себя недостаточно хорошо», – заявил британец.

Ландо Норрис: «Ферстаппен защищается, выходя за границы трека. Он обгоняет за его пределами. Но я не собираюсь жаловаться»

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа