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Ландо Норрис: «Если бы я не по-дурацки защищался на старте, не пришлось бы обсуждать штраф»

Норрис признал, что следовало жестче обороняться от Ферстаппена.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что ему не пришлось бы обсуждать спорный штраф за обгон соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при США, если бы он сохранил лидерство на старте.

«Я считаю, что в обоих случаях Макс выехал за пределы трассы, он по-настоящему шел на маневр. С Максом необходимо действовать решительно. Люди этого не понимают. С Максом нельзя иначе.

Что касается первого поворота, несколько труднее сказать, достаточно ли решительно я действовал. Но он залетел с такой скоростью, что, опять же, выехал за пределы трека. Я не могу в обычных условиях просто нырнуть к кому-то на внутреннюю и сохранить позицию, но по какой-то причине это совершенно нормально на первом круге или в первом повороте. Сложная ситуация, не знаю. Обидно.

Если бы я защищался лучше в первом повороте и не пилотировал по-дурацки… Я бы лидировал после первого поворота, и не пришлось бы обсуждать это.

Хорошая борьба, я получил удовольствие. Думаю, мы боролись уважительно. Наверное, в первом повороте я не сделал то, что должен был сделать, но, мне кажется, в конце гонки скорее был прав.

В остальном это хорошее сражение, мне понравилось. Мы просто не оказались впереди, потому что я проявил себя недостаточно хорошо», – заявил британец.

Ландо Норрис: «Ферстаппен защищается, выходя за границы трека. Он обгоняет за его пределами. Но я не собираюсь жаловаться»

Норрис и Ферстаппен зарубились на трассе! Дошло до обгона по обочине и штрафа

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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