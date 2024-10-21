Ландо Норрис: «Ферстаппен защищается, выходя за границы трека. Он обгоняет за его пределами. Но я не собираюсь жаловаться»

Норрис не знает, как должен был поступить в борьбе с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена » подчеркнул, что Макс Ферстаппен часто прибегает к маневрам за пределами трассы.

На Гран-при США Норрис потерял подиум из-за 5-секудного штрафа за обгон Ферстаппена за границами трека.

«Мне нужно еще раз пересмотреть повтор. Я был довольно близко. Очевидно, Макс решил потесниться. Из кокпита о чем-то, очевидно, сложно судить, а о чем-то проще. Он явно сам пошел на такой маневр – и он имел на это право.

Но опять же, он полностью выехал за пределы трассы, так что не знаю. Мне нужно пересмотреть этот момент.

В то же время его обогнали за пределами трассы. Не знаю, что мне делать. Он защищается, выходя за границы трека. Он обгоняет за его пределами. Но я не собираюсь жаловаться из-за этого.

Макс хорошо пилотировал. Он хорошо защищался. Мы вместе с ним хорошо выступили. Но правила есть правила», – сказал Норрис.

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