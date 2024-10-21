Шарль Леклер: «Была уверенность, что в гонке ситуация с темпом «Феррари» улучшится – так и вышло»

Леклер остался доволен победой на Гран-при США.

Пилот «Феррари » рассказал о ходе гонки и отметил, что успех стал возможен благодаря хорошей работе инженеров над обновлением болида.

«Уик-энд складывался непросто, вплоть до гонки у меня были проблемы из-за не лучших ощущений от управления болидом. При этом у меня была уверенность в том, что именно в гонке ситуация улучшится, и так и вышло.

Мы видели это в спринте, и нет, мы не были испуганы – скорее полагали, что соперники смогут прибавить. Но в итоге у нас равно оказалось преимущество. Я очень доволен результатом. Команда сделала дубль. О чем-то большем и мы и мечтать не могли.

Мы отлично поработали, у машины был очень хороший темп. Все это благодаря инженерам. Они трудились как сумасшедшие, готовя обновления, которые мы привезли в Сингапур и на другие гонки. И эта работа, судя по всему, окупилась.

Вся наша команда работает очень хорошо. Мы отлично провели и пит-стопы, и все остальное, я очень рад. Мы по-прежнему нацеливаемся на титул, ну и старт этого отрезка из трех гонок подряд вышел отличным», – рассказал Леклер.

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