  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Была уверенность, что в гонке ситуация с темпом «Феррари» улучшится – так и вышло»
3

Шарль Леклер: «Была уверенность, что в гонке ситуация с темпом «Феррари» улучшится – так и вышло»

Леклер остался доволен победой на Гран-при США.

Пилот «Феррари» рассказал о ходе гонки и отметил, что успех стал возможен благодаря хорошей работе инженеров над обновлением болида.

«Уик-энд складывался непросто, вплоть до гонки у меня были проблемы из-за не лучших ощущений от управления болидом. При этом у меня была уверенность в том, что именно в гонке ситуация улучшится, и так и вышло.

Мы видели это в спринте, и нет, мы не были испуганы – скорее полагали, что соперники смогут прибавить. Но в итоге у нас равно оказалось преимущество. Я очень доволен результатом. Команда сделала дубль. О чем-то большем и мы и мечтать не могли.

Мы отлично поработали, у машины был очень хороший темп. Все это благодаря инженерам. Они трудились как сумасшедшие, готовя обновления, которые мы привезли в Сингапур и на другие гонки. И эта работа, судя по всему, окупилась.

Вся наша команда работает очень хорошо. Мы отлично провели и пит-стопы, и все остальное, я очень рад. Мы по-прежнему нацеливаемся на титул, ну и старт этого отрезка из трех гонок подряд вышел отличным», – рассказал Леклер.

Развязка Гран-при США – 🔥: в борьбу Норриса и Ферстаппена вмешался штраф. А победил Леклер

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при США
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ландо Норрис: «Ферстаппен тоже выехал за пределы трассы. Но правила составляю не я, так что…»
4 минуты назад
Карлос Сайнс: «Дубль «Феррари» – именно то, что нужно в борьбе за Кубок конструкторов»
14 минуты назад
Леклер одержал 8-ю победу в «Ф-1» и 3-ю в сезоне
524 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью и торможением – обороняться было очень трудно»
1527 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2024
1833 минуты назад
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при США
1537 минут назад
«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне
739 минут назад
Норрис получил 5-секундный штраф и опустился на 4-е место на финише Гран-при США
8643 минуты назад
Гран-при США-2024. Леклер выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис – 4-й
90244 минуты назад
Хэмилтон сошел после вылета в гравий и вызвал машину безопасности на Гран-при США
7сегодня, 19:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15