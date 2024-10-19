Кристиан Хорнер: «Первая победа Ферстаппена с июня – настоящий заряд энергии для «Ред Булл»
Хорнер высказался о том, что «Ред Булл» прервал серию неудач.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что победа Макса Ферстаппена в спринте на Гран-при США стала значимым событием.
«Настоящий заряд энергии для всей команды. В эти болиды вложены огромные усилия.
Это наша первая победа с июня, и она дает всем толчок. Машина проявила себя очень сильно, а Макс превосходно контролировал гонку.
«Феррари» выглядела очень конкурентоспособно, пусть пилоты и жестко сражались друг с другом. Завтра они точно будут сильны, но, если посмотреть на последний круг Макса, он хорошо поработал с шинами и сохранил в них скорость», – заявил менеджер.
Гран-при США-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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