Карлос Сайнс о 5-й позиции на старте спринта: «Я не разочарован, в гонке должна быть совсем другая история»
Сайнс высказался о выступлении в спринт-квалификации в Остине.
Пилот «Феррари» занял 5-е место в прошедшей сессии, и как и его напарник отметил некоторые проблемы с темпом машины на шинах «софт».
При этом Сайнс уверен, что гоночный темп «Феррари» должен быть намного лучше.
«Я не разочарован. Думаю, мы сделали все, что могли, с учетом текущих возможностей машины. Во втором сегменте я проехал просто отличный круг на шинах «медиум», но вот в третьем сегменте на «софте» нам чего-то не хватало, особенно в сравнении с «Мерседесами» и Ферстаппеном. На быстром круги они, как кажется, выигрывали у нас по 0,1-0,2 секунды. При этом нужно учитывать, что с Хэмилтоном случилась неприятность, да и Расселл допустил пару ошибок.
Как бы то ни было, результат в целом более-менее отражает наши возможности в этот уик-энд. При этом в отношении гоночного темпа нас должна ждать совсем другая история – посмотрим, сможем ли мы отыграться», – рассказал Сайнс.
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