Себастьян Феттель о борьбе за титул: «Если бы мне прямо сейчас нужно было сделать ставку – я бы выбрал Ферстаппена»
Феттель ставит на Ферстаппена в борьбе за титул-2024.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что Макс Ферстаппен сумеет удержать лидерство в чемпионате и снова выиграет титул, хотя борьба с Ландо Норрисом, по мнению немца, будет идти до самого конца.
За 6 Гран-при до финиша сезона Ферстаппен опережает Норриса на 52 очка. При этом пилот «Ред Булл» не побеждает вот уже 8 Гран-при подряд.
«Ну, как болельщик я надеюсь, что борьба будет идти до самого конца. И да, смотреть за этой борьбой очень интересно, учитывая такую высокую плотность.
Но да, трудно сказать, чем все закончится. Думаю, Макс Ферстаппен все-таки является фаворитом, и что если бы мне прямо сейчас нужно было сделать ставку на одного из двух – я бы выбрал Макса», – рассказал Феттель.
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