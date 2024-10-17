Франко Колапинто: «Цель – остаться в «Ф-1» на постоянной основе, но ситуация выглядит сложной»

Колапинто еще надеется получить место в «Ф-1» в 2025 году.

Пилот «Уильямса » по ходу нынешнего сезона заменил в британской команде Логана Сарджента и за 3 проведенных гонки заработал 4 очка, а также произвел на всех специалистов очень сильное впечатление.

При этом у Колапинто нет места основного пилота на следующий сезон – единственный свободный кокпит остается в «Заубер-Ауди», но переход туда аргентинца считается маловероятным.

«Безусловно, я мечтаю остаться в «Формуле-1» – и работают над достижением этой цели. Но сейчас я просто иду вперед от гонки к гонке.

В этом году мне представилась отличная возможность и я уцепился за нее обеими руками, но все-таки моя цель – остаться в «Формуле-1» на постоянной основе. Так что я постараюсь показать всем, на что способен, и заслужить это место.

В данный момент дела идут хорошо, мы движемся в правильном направлении. Но да, с точки зрения вероятности получить место в «Ф-1» в следующем году ситуация выглядит сложной. Хотя сейчас я все равно не думаю о сезоне-2025. Сейчас нужно хорошо закончить этот чемпионат, а о будущем можно будет подумать в декабре», – рассказал Колапинто .

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