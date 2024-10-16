Нико Хюлькенберг о сделке «Хааса» с «Тойотой»: «Считаю, что в ближайшие годы «Хаас» станет серьезным конкурентом»
Хюлькенберг прокомментировал сделку «Хааса» и «Тойоты».
Пилот «Хааса», который в следующем году продолжит карьеру в «Заубер-Ауди» считает, что сотрудничество с такой компанией должно повысить конкурентоспособность «Хааса».
«Думаю, что сейчас команда хорошо выстроена. И у «Хааса» хорошо выстроена рабочая организация, что мы, как мне кажется, в некотором смысле смогли доказать в этом году после тех изменений, что произошли зимой.
Хотя перспективы команды всегда зависят от множества факторов. Например, с точки зрения коммерции – что у вас за партнеры, какой у вас бюджет, сколько у вас ресурсов? Все это, безусловно, играет ключевую роль в подобном вопросе. И я на знаю, что именно будет происходить с командой в будущем.
Но, как я слышал, у команды готовится несколько интересных проектов, что, я думаю, пойдет им только на пользу. И я считаю, что в ближайшие годы «Хаас» станет серьезным конкурентом, в особенности в следующем году, ведь регламент останется неизменны. Что будет в сезоне-2026 – не знает никто», – рассказал Хюлькенберг.
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