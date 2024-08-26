Мазепины арестами выбивают долг из команды «Ф-1» – описаны болид и оборудование! Все, что известно

«Хаас» формально расстался с последним на данный момент российским пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным и его спонсором отцовским «Уралкалием» еще в начале 2022-го, но до сих пор разбирается с юридическими последствиями быстрого и резкого разрыва. Ведь условия контракта все-таки не могут отменить даже американские санкции, а по ним нужно либо предоставлять рекламные услуги на бортах болида и паддока (как и саму машину за 2021-й), либо возвращать вложенные деньги. С последним согласился и швейцарский арбитраж – предписав команде выплатить 9 миллионов евро за неоказанные, но оплаченные услуги. Однако с выплатами что-то опять пошло не так – команда обычно списывает все как раз на сложности с транзакциями из-за санкций.

И Гран-при Нидерландов для «Хааса» начался с очень неприятных новостей. Американская команда, которая вроде как избавилась от тяжкого наследия прошлого в виде скандального шефа Гюнтера Штайнера и юных крэшеров, в этом сезоне удивляет прорывом (7 место в КК с небольшим отставанием от «РБ»), а теперь получила информацию о том, что не сможет забрать собственное оборудование.

Юристы «Уралкалия» подтвердили: болиды, моторхоум и остальная техника будут временно арестованы, если команда не погасит долг. Представляющая их интересы фирма OSK Advocaten заявил, что «Хаасу» просто не позволят покинуть страну с оборудованием, если выплата не будет осуществлена.

«В дополнение к выплате [«Хаас»] должен также проинформировать нас, где находится вся техника. Если команда не подчинится, это будет уголовным преступлением. Она должна подчиниться, но играет в прятки. Мяч на ее стороне – ей нужно найти решение», – добавил специалист.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу среагировал молниеносно и сообщил, что коллектив стремился передать деньги «Уралкалию», а также заверил, что решение будет найдено в кратчайшие сроки.

«Суд вынес решение какое-то время назад. Мы полностью его приняли и пытались провести выплату. Но это довольно сложный процесс, и он занял больше времени, чем ожидалось.

В этот уик-энд ситуация достигла апогея, но теперь мы вместе с юристами полностью сосредоточены на этом. Мы стремимся решить вопрос как можно скорее, и, уверен, очень скоро он будет решен», – сказал менеджер в интервью Viaplay на Гран-при Нидерландов.

Комацу ответил на вопрос о переговорах с «Уралкалием»:

«Нет, мы ни о чем не ведем переговоры. Решение было вынесено, и мы никоим образом его не оспариваем. Мы в первый же день полностью его приняли. Вопрос лишь в том, как совершить перевод из США на их сторону – это сложный процесс.

Поэтому он занял много времени, однако мы стараемся разрешить вопрос как можно быстрее – уверен, мы сможем. Наша цель – полностью завершить перевод к концу недели».

А накануне свободных практик в четверг в боксы американцев пришли приставы и эксперты-оценщики – они описали всю технику. Ее не опечатывали, чтобы команда выступила в Нидерландах, но «Уралкалий» потребовал не выпускать их с локации до поступления денег. Так и возник риск, что пропуска Гран-при Италии – если команда не сможет отправить все оборудование дальше. Тайминг выплат важен, ведь Гран-при Италии начнется практиками уже 30 августа, и команде нужно будет выехать туда уже в понедельник вечером (самое позднее).

И во время квалификации Гран-при Нидерландов журналист Адам Купер сообщил: «Хаас» провел выплаты «Уралкалию», однако незадолго до старта гонки на «Зандворте» Autosport опубликовал свои инсайды, которые рисовали менее благополучную картину. Как сообщили их источники, компания Мазепиных не получила денег и считает что «Хаас» не предпринял никаких усилий для возврата средств.

Команда же настаивает на том, что платеж был произведен в пятницу вечером, а владелец Джин Хаас заявил в воскресенье днем, что «теперь все улажено». Предполагается, что платеж был отправлен через Ближний Восток, при этом в «Хаасе» изначально заявили, что должны быть уверены в том, что любая сделка полностью соответствует санкциям, которые были наложены на различные российские компании.

Вот что они писали в официальном пресс-релизе в пятницу: «Хаас» полностью намерена выплатить «Уралкалию» все причитающиеся суммы в соответствии с арбитражным решением, и спора по поводу причитающихся сумм не существует. Команда работает со своими юристами, чтобы обеспечить соответствие платежа всем санкциям и нормам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии. Мы продолжим работу с «Уралкалием» в ближайшие дни, чтобы окончательно решить этот вопрос».

«Уралкалий» не признал проблему санкций в качестве причины задержки платежа, заявив в воскресенье, что средства все еще не получены и что они не ожидают никаких уведомлений о депозите, поскольку сейчас выходные. Кроме того в российской компании ждут логического плана, как и когда будет доставлен обещанный Никите Мазепину болид «Формулы-1».

«Хаас» сможет покинуть Нидерланды с оборудованием только в том случае, если «Уралкалий» отменит претензии. Пока претензии остаются в силе.

Что происходило между «Хаасом» и «Уралкалием»?

В 2021 году в американскую команду пришел Никита Мазепин после пятого места в общем зачете «Формулы-2». Вместе с ним в «Хаасе» оказался и новый спонсор − компания его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий». Официально цифры вложений в команду не озвучивали, но они мелькали в прессе и приблизительную сумму подтвердил сам Мазепин.

«Есть коммерческая тайна, раскрывать цифры я не могу. Отмечу только, что в прессе обсуждались суммы, и они плюс-минус близки к истине (итальянская газета Corriere dello Sport писала о 20 миллионах евро в год – Sports.ru)», – заявил Дмитрий в интервью «Матч-ТВ».

До 2021 года «Хаас» гонял в черной ливрее с золотыми вставками, какое-то время был серым, однако под «Уралкалий» ее придумали в цветах российского флага.

Единственный сезон за рулем болида «Формулы-1» Никита Мазепин провалил, но благодаря спонсорской поддержке остался за его рулем на следующий год. Все были в ожидании, что придумают в «Хаасе» к новому сезону, а руководитель команды Гюнтер Штайнер избегал спойлеров.

«Возможности есть всегда, но существует риск развития в неверном направлении. Мне бы хотелось сражаться в средней группе – тогда мы поймем, насколько хороши наши гонщики. Мое желание заключается в том, чтобы вернуться на уровень 2019 года, а затем продолжить движение вперед», – отметил Гюнтер.

Босс сообщил, что команда может представить болид раньше остальных, и намекнул на неожиданную расцветку:

«Шасси готово. Мы провели крэш-тесты до Рождества, сразу их прошли. Сейчас шасси собрано, двигатель установлен. Через две недели все должно быть готово полностью. Мы покажем машину в начале февраля – возможно, раньше всех. Какой будет ливрея? Не буду ничего говорить, а то испорчу сюрприз».

Обстановка в мире была накаленной с декабря 2021 года, а в начале феврале 2022-го напряжение достигло пика. На фоне разговоров о том, что в случае обострения на главного спонсора «Хааса» могут наложить санкции, Гюнтер Штайнер пытался всех успокоить.

«Мы не вовлечены в политику – мне и команде далеко до этого. Разумеется, мы следим за происходящим в мире, как и все остальные. Ситуация постоянно меняется. Если что-то случится, мы справимся. Но в данный момент это нас не касается. Решать такие вопросы не нам – и, честно говоря, я этому рад. Перед нами стоят спортивные задачи. Если что-то произойдет, санкции или что-либо еще, мы справимся. А пока мы ничего не можем предпринять», – сказал Штайнер.

Все изменилось 24 февраля 2022 года. Так как новая ливрея команды вновь оказалась в знакомых цветах, «Хаас» сообщил о том, что последний день тестов в Барселоне они проведут полностью белыми и без логотипа «Уралкалия». Однако Никиту Мазепина за руль все-таки посадили.

«Как и планировалось, Никита Мазепин проведет утреннюю сессию, Мик Шумахер сядет за руль после обеда. Дальнейших комментариев по поводу соглашений команды с партнерами в данный момент не будет», – сообщили тогда в «Хаасе».

Только к 5 марта 2022 года в команде, наконец, определились с дальнейшим взаимодействием с титульным спонсором − разорвали контракт. Кроме того места в болиде лишился Никита Мазепин. Все это случилось из-за санкций, которые ввели США и Евросоюз, а «Формула-1» выполнила их условия.

Удивительно то, что еще 1 марта другой гонщик «Хаас», Мик Шумахер, предсказал такое развитие событий.

«Команда над этим работает. Вполне очевидно, что «Уралкалий» уйдет. Что касается последствий, то, вероятно, узнаем на этой неделе».

Откуда сын Михаэля мог знать о грядущем? По инсайду немецкого RTL, дело в личном спонсоре – компании 1&1: она потребовала разрыва с «Уралкалием» в формате ультиматума: или уходят Мазепины, или финансирование из Германии.

В команде изо всех сил пытались обойтись без таких решений: Штайнер в прессу выходил с дипломатичными ответами, ливрею изменили уже 25 февраля. Однако в какой-то момент сотрудничество с «Уралкалием» стало слишком токсичным и выгода превышала все риски.

Вслед за «Хаас» 8 марта все отношения с российской калийной компанией разорвала команда «Формулы-2» «Хайтек» – аффилирования организация, в которой Мазепины долгое время числились совладельцами.

По состоянию на середину марта 2022 года Никита Мазепин и его отец Дмитрий, оказались под персональными санкциями Евросоюза и США. Это означало, что сотрудничество с ними в любом виде запрещалось.

«Я не согласен с тем, что попал под санкции, и, как уже говорил, намерен оспаривать это. Наверное, сейчас неподходящее время, потому что, если посмотреть на происходящее со спортсменами в целом, это культура отмены моей страны», – заявил Никита.

Впервые про финансы заговорили лишь к середине апреля 2022 года. В «Уралкалии» потребовали от «Хааса» вернуть деньги, вложенные перед стартом сезона. Фирма претендует на 12 миллионов евро (13 миллионов долларов), которые были выплачены «Хаасу» заранее.

Американская команда утверждала, что имела право разорвать контракт из-за опции в спонсорском соглашении. В договоре прописано, что «Уралкалий» не может «наносить ущерб, оспаривать, высмеивать или снижать общественную репутацию» команды. «Хаас» напомнил, что перед стартом сезона Мазепины попали в санкционный список ЕС. Тем не менее, контракт был разорван до этого события.

«Хаас» ссылался на юридическую практику и утверждает, что в случае нарушения контракта одной из сторон другая сторона не обязана возвращать выплаченные деньги. Команда назвала претензии «Уралкалия» «необоснованными» и отвергла их.

Кроме этого, «Хаас» потребовал от «Уралкалия» выплату в размере 8 миллионов евро (8,7 миллиона долларов) за недополученную прибыль из-за досрочного расторжения контракта. Команда не вернет «Уралкалию» одну из машин Мазепина 2021 года, как прописано в контракте, до выплаты компенсации.

Уже тогда издание Autosport предсказывало, что дело явно закончится в судах. 15 июля Никита Мазепин сообщил о том, что подал на бывшую команду в швейцарский суд.

«Мы уже выбрали юрисдикцию – место, где подписан контракт, в Швейцарии. Юристы заполнили все документы, иск подан для рассмотрения. Если меня вызовут, приму участие, но думаю, что сейчас это не произойдет», – заявил гонщик в эфире «Матч ТВ».

Дело растянулось аж до марта 2023 года, когда Никита Мазепин выиграл суд и вернул себе право соревноваться в европейских соревнованиях. На тот момент санкции с него еще не сняли, но, по крайней мере, он создал довольно серьезный прецедент. Гонщик непостижимым образом доказал, что деньги его отца никак не повлияли на все те достижения, которые он получал за рулем болидов разных классов.

В апреле 2023 года Никита Мазепин потребовал в суде снять санкции со стороны Канады, а в мае − Великобритании. Уже 31 июля суд ЕС приостановил санкции против экс-гонщика.

«Председатель суда не был удовлетворен тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе», и повторил, что «заявитель – молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям на Украине и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которые бы приносили существенный доход правительству России», – сообщили юристы гонщика Давиде Роветта и Аарон Басс.

Около года не было никаких новостей о том, что же происходит между «Хаасом» и «Уралкалием». 23 июня 2024 года появилось довольно странное сообщение: американцы заявили о своей победе в суде, тогда как российская компания − о своей.

Российский производитель удобрений сообщил, что суд «установил факт нарушений договора со стороны команды и присудил «Уралкалию» компенсацию». Также утверждалось, что «Хаасу» отказали во всех выдвинутых встречных требованиях.

«Арбитражная коллегия постановила, что, в свете всех фактов, касающихся отношений сторон, в том числе ассоциации «Уралкалия» с Россией, от «Хааса» «нельзя было ожидать продолжения спонсорского соглашения в данных условиях», – говорится в сообщении команды.

Кроме того, суд посчитал, что у «Хааса» было «справедливое основание» для разрыва спонсорского контракта.

Согласно сообщению «Хааса», договор признали утратившим силу в момент разрыва. Команде разрешили оставить часть спонсорских денег, относящихся к периоду до расторжения, и вернуть остаток «Уралкалию». Исходя из пресс-релиза команды, она не должна выплатить российской фирме какую-либо компенсацию. Однако позже оказалось, что это не так.

Спустя месяц российская фирма сообщила, что «Хаас» не исполняет решение Швейцарского арбитражного трибунала по поводу выплат.

«Уралкалий» утверждает, что «Хаас» обязали вернуть остаток спонсорских средств, включая проценты и издержки на арбитраж. Кроме того, в течение месяца команда должна была передать «Уралкалию» гоночный болид сезона-2021 в соответствии с условиями договора.

Сообщается, что «Хаас» не вернул средства, не передал гоночную машину и оставил без ответа письмо «Уралкалия» с вариантами доставки болида.

«Это придает новое значение выражению «неспортивное поведение». «Уралкалий» воспользуется всеми доступными ему по закону средствами, чтобы добиться исполнения решения арбитража. Всем текущим и потенциальным спонсорам «Хааса» стоит знать, какое отношение их может ожидать со стороны команды «Хаас», – сказал представитель компании.

Чем запомнился Мазепин в «Хаасе»?

Болид американской команды был абсолютно худшим в пелотоне, а Никита Мазепин проиграл на трассе Мику Шумахеру. Больше информации о взаимодействии Мазепиных с «Хаасом» мы узнали из серий Drive to Survive.

Как сообщал RaceFans, в новых сериях сериала об «Ф-1» рассказывалось о том, что Никита Мазепин и его отец Дмитрий Мазепин – владелец «Уралкалия» – сомневались в справедливом отношении к гонщикам. Мазепин-старший предупредил команду, что лишит ее спонсорской поддержки, если сыну не предоставят шасси Мика Шумахера.

«Болиды одинаковые. Верите вы или нет, болиды одинаковые», – возражал на это руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

В сериале приводятся слова бизнесмена после первых трех этапов:

«Если шасси не поменяют, я отправлю официальное письмо, что мы не будем финансировать команду и не будем гоняться. У них возникнут огромные проблемы с деньгами. Надо поменять машины. Все знают, что у кого-то есть преимущество».

Сам Никита Мазепин не особо любил общаться с прессой и странно ушел от вопроса журналиста Уилла Бакстона:

На Гран-при Испании Мазепин умудрился собрать бинго: вылетел сам, а потом заблокировал Леклера. Шарль прокомментировал такое поведение гонщика кратко: «Он никогда не изменится».

После − сорвался на гоночном инженере:

«Хотите, чтобы я предоставил вам обратную связь? Я предоставлю! Я просил одно, а получил наоборот. Мы сделали шаг назад», – заявил Никита. А когда его попросили прибавить на третьем квалификационном круге по примеру других пилотов, реакция оказалась не менее злой: «Мы видим, что можно быстрее» – «А я не смог! Зачем ты мне твердишь, если это невозможно? Почему я на прямой медленнее напарника?»

Реакция Штайнера − вместо тысячи слов:

Причины Никита Мазепин искал не в себе, а в болиде, который, на его взгляд, отличался от того, что был у его напарника Мика Шумахера. Причем оправдания он искал в разговоре с отцом.

«Просто неуправляема! Вот все, что я делал в других сериях – это невозможно делать сейчас, – объяснялся Никита после грубого разговора с инженером. – Офигенно вкладываться в следующий год, но мне как-то сейчас нужно ехать. Я не знаю, как он [Мик] ей управляет. Тут у меня друзей мало».

«Машина очень трудная, – после неудачной гонки в Барселоне. – Баланс – просто день и ночь после квалификации. Полная противоположность».

«Я тоже считаю, что не может быть такой большой разницы», – согласился в конце концов Дмитрий. После и состоялся жесткий наезд на «Хаас» с угрозами забрать деньги.

Прошли годы – подход остался тем же. Зато деньги, похоже, действительно получат: команда готовится паковаться и отправляться в Италию сразу по отмашке юристов и властей Нидерландов.

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Фото: Gettyimages /Joe Portlock; Jay Hirano/AFLO, Federico Basile/Keystone Press Agency, nordphoto GmbH / Bratic, FLORENT GOODEN via www.imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, Maksim Konstantinov, HOCH ZWEI, IMAGO/EIBNER/Thomas Fuessl/Global Look Press