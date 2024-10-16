Кристиан Хорнер: «Лоусона будут оценивать на фоне Цуноды»

Хорнер рассказал о перспективах Лиама Лоусона .

Руководитель «Ред Булл » отметил, что ждет хороших выступлений от Лоусона, который в оставшихся гонках сезона заменит в команде «РБ» Даниэля Риккардо.

«Мы знали, что на Гран-при США Лиама будет ждать штраф за замену двигателя. И на самом деле это может быть не таким уж плохим вариантом развития событий – ведь с возвращением Лиама все будут от него много ждать, давление со стороны будет высоким.

Хотя в конечном счете это никак не меняет его задачи – Лиама будут оценивать на фоне Юки Цуноды . В 2023 году Лоусон хорошо смотрелся на фоне японца, но с тех пор Юки добился впечатляющего прогресса. И мне самому очень интересно посмотреть за тем, как будут развиваться события.

В прошлом году Лиам доказал, что умеет очень быстро адаптироваться. Ему не понадобилось времени для того, чтобы ко всему привыкнуть, он был быстр с самого начала. Также Лиам произвел хорошее впечатление на тестах с «Ред Булл».

Но, опять же, ему предстоит бороться не с прежним Юки. Цуноде удалось сохранить свою потрясающую скорость и при этом здорово возмужать», – рассказал Хорнер .

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