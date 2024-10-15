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Лиам Лоусон: «Хорнер дал слово год назад, что у меня будет место в «Ф-1» в 2024-м»

Лоусону пообещали кокпит в «Ф-1» еще в 2023 году.

Пилот «РБ» Лиам Лоусон рассказал о разговоре с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

После того, как по ходу сезона-2023 Лоусон заменял Даниэля Риккардо, выбывшего из-за травмы, босс пообещал новозеландцу кокпит в «Формуле-1» в 2024-м. После Гран-при Сингапура-2024 Лиам вновь занял место Даниэля.

«О том, что я получу кокпит, Кристиан сказал мне год назад. Когда я оказался вне болида, он сообщил: «Даю слово, я фактически предоставлю тебе место в какой-то момент в следующем году».

Поэтому я изначально знал, что такие намерения были, мне об этом говорили. Но, как вы знаете, «Формула-1» – американские горки, и каждый уик-энд ситуация меняется. В один момент все выглядит хорошо, в следующий – не очень. Зависит от того, как выступают ребята.

Можно сказать, это ужасно, если честно: ты просто сидишь, думаешь, какие у тебя шансы, а это полностью зависит от выступлений текущих пилотов. Ты не хочешь, чтобы кто-то провалился ради получения места, но, очевидно, если я буду пилотировать, кто-то должен уйти.

Но не было четкого пути: чье это будет место и когда. Мне не говорили: «Через 12 месяцев мы поменяем тебя с этим человеком», скорее: «Через 12 месяцев мы предоставим тебе место, но пока не знаем, где». Лишь в районе Баку Кристиан наконец сообщил, что меня поднимают», – поделился Лиам рассказом в подкасте F1 Nation.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
Гран-при Азербайджана
logoЛиам Лоусон
logoРБ
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