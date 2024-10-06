Гюнтер Штайнер: «Лоусон напоминает Пиастри: умный, ждет свой шанс, не открывает рот, просто учится»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что новый пилот «РБ» Лиам Лоусон готов к выступлениям в «Формуле-1», а также провел параллели с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри.
«Лиам очень терпеливо ждал на лавке, и терпение оправдалась. Он провел большую работу на симуляторе, очень хорошо знает команду, и у него за спиной пять прошлогодних гонок.
Он умный парень, напоминает Оскара Пиастри. Он ждет свой шанс, не открывает рот, не критикует, просто осваивается и учится. Считаю, он хорошо готов к приходу», – заявил Штайнер.
Кроме того, Гюнтер высказался о замене Ника де Вриса на Даниэля Риккардо в 2023 году и потенциальном повышении Лоусона до «Ред Булл»:
«Даниэля посадили на место Ника, но, очевидно, это не было верным выбором по ходу сезона. Кто-то принял неправильное решение. Можно было пригласить Лиама.
Это рассуждения задним числом, знаете. Я не пытаюсь обвинить того, кто ошибся. Такое случается. Дело в интуиции.
Теперь Лиама можно оценить в паре с Юки Цунодой и понять, достаточно ли он хорош для повышения в «Ред Булл», если понадобится заменить Серхио Переса».
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