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Джеймс Воулз: «Сарджент способен стать чемпионом многих серий, он в топ-20 гонщиков в автоспорте»

Воулз поведал о чемпионском потенциале Сарджента.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз объяснил решение заменить Логана Сарджента на Франко Колапинто по ходу сезона-2024, а также высказался об уровне американского гонщика.

«Моим основным приоритетом был не вопрос, кто пилотирует, а необходимость довести болид до необходимого уровня, который был бы достоин Алекса [Албона], достоин любого другого гонщика, которого мы посадим туда – машина должна была позволять зарабатывать очки, и на тот момент это было не так.

Когда у нас получилось, я очень четко дал понять Логану, что необходимо набирать каждый возможный балл и сохранять болид, потому что у нас не было достаточного количества запасных деталей. Вот в чем дело. До того момента он то показывал скорость, то нет. Вот чего я хотел: «Сейчас мы можем зарабатывать очки, давайте сделаем это как команда».

Логан выдал все, что мог, но это был не тот уровень, не та ценность, в которой мы нуждались. Дело вовсе не в недостатке уверенности, стремления или мотивации. Он проводил все свое время в попытках стать быстрее, но уже достиг того, чего мог достичь», – отметил Воулз в подкасте Beyond The Grid.

Менеджер согласился, что Сарджент мог бы выигрывать гонки в «Индикаре» или WEC:

«Без сомнений. Он в топ-20 гонщиков в автоспорте – пусть это спорное утверждение, которое очень разочарует многих, но таков его уровень.

Ему не хватало десятой или двух. В предыдущие годы ты оставался примерно на том же месте без десятой или двух, сейчас все не так – ты теряешь пять позиций. У него точно есть способности стать чемпионом многих серий, в этом нет никаких сомнений».

«Уильямс» показал лучший результат с 2021 года, Колапинто заработал вчетверо больше очков, чем Сарджент за карьеру

Гюнтер Штайнер о Колапинто и Албоне: «Парень, имя которого никто не знает, как произносить, почти побеждает самого талантливого пилота после Михаэля Шумахера»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoУильямс
logoИндикар
logoФормула-1
logoWEC
logoАлександр Албон
Логан Сарджент
Джеймс Воулз
Франко Колапинто
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