«Уильямс» показал лучший результат с 2021 года, Колапинто заработал вчетверо больше очков, чем Сарджент за карьеру
«Уильямс» успешно завершил Гран-при Азербайджана.
Алекс Албон занял седьмое место, Франко Колапинто – восьмое. Это лучшая гонка команды по набранным очкам с Гран-при Венгрии-2021, когда на тех же позициях финишировали Николас Латифи и Джордж Расселл. «Уильямс» во второй раз за последние три сезона попал в топ-10 двумя машинами.
Колапинто, проведший свой второй этап «Формулы-1», заработал четыре очка. На счету Логана Сарджента, которого заменил Франко, один балл за карьеру.
Гонщик стал первым аргентинцем в очках с Гран-при ЮАР-1982 – тогда второе место завоевал Карлос Рейтеманн.
Более того, «Уильямс» опередил «Альпин» и вышел на восьмую строчку в командном зачете.
Франко Колапинто: «Надеюсь, что я заслуживаю места в «Формуле-1»
Сарджент заработал одно очко и 9 раз не доехал до финиша в 36 гонках «Ф-1»
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