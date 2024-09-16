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«Уильямс» показал лучший результат с 2021 года, Колапинто заработал вчетверо больше очков, чем Сарджент за карьеру

«Уильямс» успешно завершил Гран-при Азербайджана.

Алекс Албон занял седьмое место, Франко Колапинто – восьмое. Это лучшая гонка команды по набранным очкам с Гран-при Венгрии-2021, когда на тех же позициях финишировали Николас Латифи и Джордж Расселл. «Уильямс» во второй раз за последние три сезона попал в топ-10 двумя машинами.

Колапинто, проведший свой второй этап «Формулы-1», заработал четыре очка. На счету Логана Сарджента, которого заменил Франко, один балл за карьеру.

Гонщик стал первым аргентинцем в очках с Гран-при ЮАР-1982 – тогда второе место завоевал Карлос Рейтеманн.

Более того, «Уильямс» опередил «Альпин» и вышел на восьмую строчку в командном зачете.

Франко Колапинто: «Надеюсь, что я заслуживаю места в «Формуле-1»

Сарджент заработал одно очко и 9 раз не доехал до финиша в 36 гонках «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Венгрии
logoУильямс
logoФормула-1
Гран-при ЮАР
Карлос Рейтеманн
logoНиколас Латифи
Гран-при Азербайджана
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
Логан Сарджент
logoАльпин
Франко Колапинто
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