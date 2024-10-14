Первые фото уменьшенных шин «Ф-1» на сезон-2026 в сравнении с сегодняшними
Издание Auto Motor und Sport поделилось фотографиями с шинных тестов «Пирелли».
Сначала «Астон Мартин», а затем «Макларен» опробовали первые образцы покрышек на сезон-2026 «Формулы-1».
Диаметр шин снизится с 720 до 705 (передние) и 710 мм (задние). Ширина передних шин уменьшится с 305 до 275 мм, задних – с 405 до 375 мм. Колесная база болидов-2026 будет меньше на 20 см, масса комплекта шин снизится на четыре-пять килограммов.
Шины-2024 (сверху) и 2026
Шины-2026 – слева
«Пирелли» добавит 6-й, самый мягкий комплект шин в 2025 году (AMuS)
«Макларен», «Ред Булл» и «Феррари» провели шинные тесты, Норрис опробовал покрышки на сезон-2026
Фото: Auto Motor und Sport
Опубликовал: Михаил Ширяев
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