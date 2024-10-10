«Макларен», «Ред Булл» и «Феррари» провели шинные тесты, Норрис опробовал покрышки на сезон-2026

Три команды «Формулы-1» приняли участие в двухдневных тестах «Пирелли », которые прошли на автодроме «Муджелло».

Сильный дождь во вторник помешал гонщикам проехать значимое количество кругов, но в среду погода улучшилась.

Пилоты «Феррари » Шарль Леклер и Карлос Сайнс , а также Лиам Лоусон за рулем «Ред Булл » опробовали шины на сезон-2025, Ландо Норрис пилотировал модифицированный болид «Макларена» для меньших по размеру покрышек на 2026 год. Ранее прототипы шин на сезон-2026 тестировал «Астон Мартин».

Норрис преодолел максимальное количество кругов – 118, Лоусон – 116, Леклер – 79, Сайнс – 77.

Леклер проехал круг за 1.21,053, что почти на шесть секунд хуже, чем время поул-позиции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона к Гран-при Тосканы-2020 (1.15,144). Время Норриса – 1.21,302, Сайнса – 1.21,890, Лоусона – 1.23,219.

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?