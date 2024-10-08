«Пирелли» добавит 6-й, самый мягкий комплект шин в 2025 году (AMuS)
Итальянский поставщик покрышек решил ввести новый комплект в 2025 году – последнем перед кардинальным изменением регламента. По информации Auto Motor und Sport, «Пирелли» добавит к текущим составам C1-C5 новый, самый мягкий – C6.
Таким образом компания намерена ответить на увеличение количества городских Гран-при, где традиционно используются мягкие шины.
Прототипы пилоты смогут опробовать уже на Гран-при Мехико (25-27 октября). Как сообщалось ранее, продолжительность первой практики будет увеличена ради тестирования шин на сезон-2025. Немецкое издание утверждает, что в основном гонщиков снабдят обновленными составами C4 и С5, но «Пирелли» также предоставит несколько комплектов C6.
Продолжительность 2-й практики перед Гран-при Мехико будет увеличена на 30 минут
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