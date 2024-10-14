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Мартин Брандл: «Невозможно узнать психологическую силу Норриса, пока он не подойдет вплотную к титулу»

Брандл высказался о профессиональном развитии и психологии Норриса.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл порассуждал о потенциальной борьбе гонщика «Макларена» Ландо Норриса за чемпионство.

«У него есть скорость, у команды, безусловно, есть отличный болид. Полагаю, Ландо растет, учится, обретает уверенность. Быть преследователем и преследуемым – совершенно разные истории в любом виде спорта, не так ли?

Если он вплотную подойдет к титулу в этом году или в следующем, важно будет, что у него в голове, насколько он силен психологически. Мы еще этого не знаем – думаю, невозможно узнать такое о любом человеке, пока этот момент не наступит. Но, похоже, чистая скорость у него есть», – заявил британец.

Брандл ответил, какое влияние на будущие сражения Норриса окажет опыт, полученный в противостоянии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в 2024 году:

«Огромное. Мы видели, как они сцепились в Австрии. Ландо недооценил то, как агрессивно будет бороться его друг Макс. Думаю, он сделал вывод, и он все еще активно учится.

Стабильные победы в гонках – он только начал это делать, разобрался с лидерством после первого круга с поула. Победы в Голландии и Сингапуре были просто невероятными. Все это придаст ему уверенности».

Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»

Норрис может стать 6-м пилотом в истории «Ф-1» с первой победой и первым титулом в одном сезоне

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoМартин Брандл
logoФормула-1
Гран-при Австрии
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
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