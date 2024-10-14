  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джок Клиа: «В «Ф-2» нет пилота, за которым не стоило бы следить командам «Ф-1»
0

Джок Клиа: «В «Ф-2» нет пилота, за которым не стоило бы следить командам «Ф-1»

Клиа объяснил успехи новичков в современной «Ф-1».

Главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа рассказал, почему юниору Скудерии Оливеру Бермэну и пилоту «Уильямса» Франко Колапинто удалось показать отличную скорость с первых же Гран-при.

Специалист также отметил, что уровень сегодняшней «Формулы-2» позволяет гонщикам успешно дебютировать в «Формуле-1».

«Я считаю, это свидетельство работы всех Академий. Пожалуй, это демонстрирует, как младшие «формулы» соотносятся с «Ф-1» в целом. У нас очень хорошие отношения с командами юниорских «формул».

Ты думаешь, как, черт возьми, это возможно: Бермэн садится в болид, который он буквально не пилотировал, квалифицируется 11-м и финиширует седьмым в гонке на первом же этапе, без тестов?

На мой взгляд, сейчас симуляторы на очень высоком уровне, это естественное развитие технологий. Когда говоришь командам «Ф-1»: «Больше нельзя проводить тесты, нельзя целыми днями и каждый день наматывать круги во Фьорано», то команды «Ф-1» довольно агрессивно развивают другой способ делать то же самое.

Достоверность симуляторов на столь высоком уровне, что мы видим по Колапинто и Олли – когда они садятся в машину, для них это не что-то чужое. Они знают, что делать с шинами, знают, чего ожидать. Они пилотируют на автодромах, где никогда не выступали, словно уже гонялись там. Виртуальные трассы на симуляторе настолько хорошие, что гонщики говорят: «О, абсолютно то же самое». Все есть.

Здорово, что выступление Олли в Саудовской Аравии фактически подтвердило и придало ценности всей решетке «Ф-2». Сейчас на решетке «Ф-2» нет пилота, о котором команда «Ф-1» сказала бы: «Да, пожалуй, не стоит за ним следить».

Я бы сказал, что в нашем спорте традиционно считают так: если что-то выигрываешь, справедливо предоставить тебе шанс. Если побеждаешь в «Ф-2», значит, заслуживаешь шанс в «Ф-1». Думаю, мышление должно измениться – следить нужно за всей «Ф-2».

Невозможно выиграть титул в «Ф-2» и не быть хорошим пилотом, но будут гонщики без чемпионства, которых не захочешь упускать лишь из-за того, что пара моментов сложилась не в их пользу», – заключил Клиа в подкасте F1 Nation.

Марк Уэббер о переходе Бермэна в «Хаас»: «Мне не нравится такой выбор команды»

Серхио Перес: «Надеюсь, Колапинто сумеет заполучить место в «Формуле-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФеррари
logoУильямс
logoФормула-1
logoФормула-2
Джок Клиа
Гран-при Саудовской Аравии
logoОливер Бермэн
Франко Колапинто
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Жак Вильнев: «Переход в «Уильямс» должен пойти Сайнсу на пользу, другие варианты того не стоили»
28 минут назад
Ник де Врис: «Надеюсь, Колапинто получил шанс полноценно вернуться в «Формулу-1»
59 минут назад
Нико Хюлькенберг о переходе Сайнса в «Уильямс» вместо «Ауди»: «Я не удивился»
сегодня, 11:43
Тото Вольфф: «Верю, что «Феррари» и Хэмилтон найдут способ отлично сработаться»
4сегодня, 11:27
Гюнтер Штайнер: «Разрыв по телефону с тем, кто делает тебе полмиллиарда долларов – дешево. Джин Хаас мне больше не нужен»
1сегодня, 10:55
Гельмут Марко: «Ред Булл» предполагает, что шанс на Кубок конструкторов появится, удастся перевернуть ситуацию»
2сегодня, 10:27
Гюнтер Штайнер: «В «Ред Булл» никого не останется рано или поздно. Это не совсем нормально»
4сегодня, 09:40
Гельмут Марко: «У Норриса есть психологические слабости, ему нужны ритуалы, чтобы хорошо выступать»
12сегодня, 09:03
Союз «Тойоты» и «Хааса», Бинотто не взял бы Хэмилтона в «Феррари», Мик Шумахер претендует на место в «Ауди», Цунода – в «Ред Булл» и другие новости «Ф-1» за неделю
сегодня, 08:15
Сироткин – среди 10 гонщиков, которые заслуживали большего в «Ф-1» по версии The Race
10сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15