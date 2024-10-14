Джок Клиа: «В «Ф-2» нет пилота, за которым не стоило бы следить командам «Ф-1»

Клиа объяснил успехи новичков в современной «Ф-1».

Главный инженер «Феррари » по производительности Джок Клиа рассказал, почему юниору Скудерии Оливеру Бермэну и пилоту «Уильямса » Франко Колапинто удалось показать отличную скорость с первых же Гран-при .

Специалист также отметил, что уровень сегодняшней «Формулы-2» позволяет гонщикам успешно дебютировать в «Формуле-1».

«Я считаю, это свидетельство работы всех Академий. Пожалуй, это демонстрирует, как младшие «формулы» соотносятся с «Ф-1» в целом. У нас очень хорошие отношения с командами юниорских «формул».

Ты думаешь, как, черт возьми, это возможно: Бермэн садится в болид, который он буквально не пилотировал, квалифицируется 11-м и финиширует седьмым в гонке на первом же этапе, без тестов?

На мой взгляд, сейчас симуляторы на очень высоком уровне, это естественное развитие технологий. Когда говоришь командам «Ф-1»: «Больше нельзя проводить тесты, нельзя целыми днями и каждый день наматывать круги во Фьорано», то команды «Ф-1» довольно агрессивно развивают другой способ делать то же самое.

Достоверность симуляторов на столь высоком уровне, что мы видим по Колапинто и Олли – когда они садятся в машину, для них это не что-то чужое. Они знают, что делать с шинами, знают, чего ожидать. Они пилотируют на автодромах, где никогда не выступали, словно уже гонялись там. Виртуальные трассы на симуляторе настолько хорошие, что гонщики говорят: «О, абсолютно то же самое». Все есть.

Здорово, что выступление Олли в Саудовской Аравии фактически подтвердило и придало ценности всей решетке «Ф-2». Сейчас на решетке «Ф-2» нет пилота, о котором команда «Ф-1» сказала бы: «Да, пожалуй, не стоит за ним следить».

Я бы сказал, что в нашем спорте традиционно считают так: если что-то выигрываешь, справедливо предоставить тебе шанс. Если побеждаешь в «Ф-2», значит, заслуживаешь шанс в «Ф-1». Думаю, мышление должно измениться – следить нужно за всей «Ф-2».

Невозможно выиграть титул в «Ф-2» и не быть хорошим пилотом, но будут гонщики без чемпионства, которых не захочешь упускать лишь из-за того, что пара моментов сложилась не в их пользу», – заключил Клиа в подкасте F1 Nation.

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