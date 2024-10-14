Гельмут Марко: «Матешица заменил Хорнер, это многое изменило в структуре «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о перестройке команды после смерти сооснователя компании Дитриха Матешица в 2022 году.
По словам Марко, функции Дитриха теперь выполняет руководитель и исполнительный директор Кристиан Хорнер.
«Сезон-2023 получился уникальным. Это автоспорт, так определенно не могло продолжаться. Невозможно выигрывать все Гран-при.
2024 год начался очень успешно. Тем временем была турбулентность вокруг Кристиана Хорнера. Сейчас она улажена, я бы сказал. Мы собрались вместе и сказали себе, что хотим выиграть этот чемпионат. Так что сделаем все возможное, чтобы достичь этой цели.
Дитриха Матешица заменил Хорнер, и эта перестановка много изменила в структуре. Хорнер взял на себя несколько ролей, но, когда исчезает столь исключительная личность [Матешиц], это приводит к большим изменениям.
История с Хорнером точно не пошла на пользу. Но мы пришли к заключению, что должны работать сообща. Чтобы создать машину для побед и удержать Макса [Ферстаппена]», – заявил австриец в интервью Motorsport-Magazin.
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