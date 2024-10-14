Гельмут Марко: «Матешица заменил Хорнер, это многое изменило в структуре «Ред Булл»

Роль Матешица в «Ред Булл» взял на себя Хорнер, сообщил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о перестройке команды после смерти сооснователя компании Дитриха Матешица в 2022 году.

По словам Марко, функции Дитриха теперь выполняет руководитель и исполнительный директор Кристиан Хорнер.

«Сезон-2023 получился уникальным. Это автоспорт, так определенно не могло продолжаться. Невозможно выигрывать все Гран-при.

2024 год начался очень успешно. Тем временем была турбулентность вокруг Кристиана Хорнера . Сейчас она улажена, я бы сказал. Мы собрались вместе и сказали себе, что хотим выиграть этот чемпионат. Так что сделаем все возможное, чтобы достичь этой цели.

Дитриха Матешица заменил Хорнер, и эта перестановка много изменила в структуре. Хорнер взял на себя несколько ролей, но, когда исчезает столь исключительная личность [Матешиц], это приводит к большим изменениям.

История с Хорнером точно не пошла на пользу. Но мы пришли к заключению, что должны работать сообща. Чтобы создать машину для побед и удержать Макса [Ферстаппена]», – заявил австриец в интервью Motorsport-Magazin.

Кристиан Хорнер: «В начале 2024-го было большое давление на «Ред Булл»: «Хватит побеждать с отрывом в 20 секунд!»

Гельмут Марко: «Ньюи решил найти новый вызов после смерти Матешища. В «Ред Булл» нужно было все организовывать по-другому»