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Фернандо Алонсо: «Написал Ньюи, что с удовольствием поработаю вместе, когда узнал о его уходе из «Ред Булл»

Алонсо связался с Ньюи, когда узнал, что конструктор остался без команды.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что связался с Эдрианом Ньюи, чтобы сообщить о желании поработать с ним.

Конструктор, покинувший «Ред Булл», присоединится к команде Алонсо в 2025 году.

– Влияет ли приход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» на то, как долго вы будете выступать в «Формуле-1»?

– Совру, если скажу, что не думал об этом. Эдриан присоединится в марте следующего года и посвятит время сезону-2026, так что посмотрим, как я буду себя чувствовать в конце 2026 года и буду ли продолжать. Это решение мы примем вместе с командой, с Лоренсом [Строллом], с Эдрианом.

Для меня это невероятная возможность, потому что управлять машиной «Ф-1» Эдриана – всегда что-то особенное. Кроме того, когда работаешь с человеком калибра Эдриана, можно научиться очень многому. Это очень полезно.

– Вы сражались против Эдриана столько лет и теперь наконец будете работать в одной команде. Какой была ваша реакция, когда вы впервые узнали о его приходе в «Астон Мартин»?

– Я надеялся, что Эдриан присоединится, когда узнал, что он решил уйти из предыдущей команды. Поначалу ты мечтаешь, чтобы это оказалось возможным. Ходили слухи, что он перейдет в разные команды, и я спрашивал Лоренса, спрашивал Мартина Уитмарша, спрашивал разных людей в команде, связывались ли они с Эдрианом.

Я даже в итоге сам связался с ним. У меня был его номер, и я написал: «Вот это сюрприз. Если когда-нибудь решите, что нужен новый вызов, я с удовольствием поработаю вместе когда-нибудь».

А затем я узнал, что Эдриан и Лоренс на связи. Лоренс держал меня в курсе переговоров. Когда Эдриан решил присоединиться, я был невероятно счастлив, но также невероятно горд – горд за то, что он захотел трудиться с нами, что поверил в наш проект.

Также это показывает, что может Лоренс – только Лоренс способен на некоторые вещи. Нет предела его страсти к автоспорту и его видению в «Астон Мартин». Я никогда не видел ничего подобного – человека столь целеустремленного, с такой страстью. Он вдохновляет всех нас в команде. Работать с ним – честь.

Фернандо Алонсо: «За меня болеют поколения, разделенные 20 годами. Тяжело найти спортсмена с такой связью с фанатами»

Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
logoФернандо Алонсо
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoМартин Уитмарш
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Лоренс Стролл
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