Кристиан Хорнер: «В начале 2024-го было большое давление на «Ред Булл»: «Хватит побеждать с отрывом в 20 секунд!»

Хорнер рассказал, как удручало боссов «Ф-1» доминирование «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о давлении, которое испытывала команда на старте сезона-2024, когда оба титула казались гарантированными.

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«Если вы скептик, то можете сказать, что что-то поменялось, ведь мы перестали выигрывать гонки с наскока. Стефано [Доменикали, руководитель «Формулы-1»] транслировал мне скорбь каждый уик-энд из-за того, что ТВ-показатели сокращаются, ведь мы шли к еще одному году доминирования Макса Ферстаппена и «Ред Булл». Было большое давление: «Хватит побеждать с отрывом в 20 секунд!»

Скептик и в определенной степени параноик может сказать, что что-то поменялось. Потому что даже после возвращения к конфигурации болида, которая была, скажем, в Китае, мы все равно продолжали испытывать те же проблемы.

В то же время ситуация потенциально поменялась для всех. Однако я никогда не видел такого переворота по ходу сезона. Естественно, мы должны разобраться. Должны понять», – отметил Хорнер.

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