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Гельмут Марко: «Ньюи решил найти новый вызов после смерти Матешища. В «Ред Булл» нужно было все организовывать по-другому»

Марко рассказал, как смерть Матешица повлияла на уход Ньюи из «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко полагает, что разрыв с конструктором Эдрианом Ньюи стал в том числе следствием перестройки команды после смерти сооснователя компании Дитриха Матешища в 2022 году.

«Он был харизматичным предпринимателем с превосходным видением. Кроме того, он был готов брать на себя риск в команде. После его смерти все в компании нужно было организовать по-другому, потому что больше не осталось такой личности, и его невозможно было заменить одним человеком», – заявил Марко в интервью ORF.

Гельмут подчеркнул, что уход ключевых игроков после этого события не стал совпадением:

«Особенно это касается Ньюи. Считаю, поэтому он решил найти новый вызов».

Австриец также объяснил, почему «Ред Булл» тяжело удерживать ценных специалистов:

«Когда выигрываешь – а мы побеждали в трех последних сезонах и доминировали в 2023-м – то, конечно, сотрудников переманивают другие команды. Это обычное дело в «Формуле-1».

Мы всегда испытывали трудности с потолком расходов, однако этим специалистам зачастую предлагали вдвое больше в других коллективах. В итоге мы не смогли удержать некоторых из них.

Они часть команды, часть успеха. Это действительно больно. Но будь причины финансовые или карьерные, если мы не способны повторить предложение конкурентов, исход один и тот же».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoДитрих Матешиц
logoФормула-1
logoГельмут Марко
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