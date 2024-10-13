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Макс Ферстаппен: «Симулятор очень помогает в сохранении умственной концентрации»

Ферстаппен высказался о своей любви к симрейсингу.

Пилот «Ред Булл», рассуждая о различиях реальный и виртуальных гонок, отметил то, что симрейсинг помогает ему сохранять концентрацию и тем самым тренировать внимательность и собранность, что потом помогает и в гонках «Формулы-1».

«Скорость ощущается только на реальной гоночной трассе. Да, разумеется, на симуляторе ты тоже едешь очень быстро, но даже если ты закончишь свой путь в стене, то никаких последствий для тебя не будет.

Ты просто нажмешь кнопку рестарта и поедешь снова. В настоящей жизни так не получится. Ведь если ты попал в аварию, то на починку машины точно уйдет какое-то время. К тому же ты сам рискуешь получить травму. Так что да, в настоящих гонках нужно быть намного внимательнее.

Симулятор очень помогает, когда речь заходит о сохранении умственной концентрации. Во время виртуальной гонки ты думаешь о тех же вещах, что и по ходу настоящего гоночного уик-энда. В целом же мне просто нравится соревноваться и стараться выигрывать гонки – ведь в этом все и дело. Будь то симрейсинг или гонка на реальной трассе», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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