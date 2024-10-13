Андреа Кими Антонелли: «Мерседес» пришлет мне руль от болида «Ф-1». Это поможет запомнить расположение кнопок»

Антонелли рассказал о подготовке к дебютному сезону «Ф-1».

В следующем году Андреа Кими Антонелли будет выступать за «Мерседес », где заменит Льюиса Хэмилтона.

Итальянец рассказал, что «Мерседес» помог ему организовать дома подобие настоящего симулятора, чтобы тот мог готовиться к предстоящему сезону «Формулы-1».

Впереди Антонелли также ждут выступления в пятничных практиках перед гонками в Мехико и Абу-Даби. Там же, после финала сезона, Антонелли проведет тесты.

«В «Мерседесе» пришлют мне руль и небольшой симулятор для установки дома, чтобы я научился проводить старты. Так что я смогу попрактиковаться.

Руль, который мне пришлют – это непосредственно руль от болида «Формулы-1». Это также поможет мне запомнить расположение кнопок на руле. Ведь на высоких скоростях у тебя далеко не всегда есть возможность в принципе смотреть на сам руль. Так что ты должен уметь нажимать нужные кнопки на инстинктах», – рассказал Антонелли.

Андреа Кими Антонелли: «Несколько побед – цель на 2025 год»