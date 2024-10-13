Франц Тост об Антонелли в «Мерседесе»: «Команде нужно быть осторожной, чтобы не перегрузить молодого гонщика»

Франц Тост высказался о перспективах Андреа Кими Антонелли.

Бывший руководитель «Альфа Таури» (ныне «РБ ») считает, что команде «Мерседес » нужно будет создать для итальянца правильную рабочую атмосферу, чтобы тот мог правильно распределять силы.

«Скорость у него есть – вы и сами это видите. Молодому гонщику всегда непросто приходить сразу в заводскую команду. Особенно если речь о «Мерседесе», ведь на тебя сразу начинают обращать внимание. Но я уверен, что Тото Вольфф и его команда наилучшим образом подготовят Антонелли к следующему сезону.

С точки зрения пилотажа, как мне кажется, у Антонелли не возникнет никаких проблем. Он быстр, ему хватает мастерства, он будет демонстрировать хорошие выступления.

Другое дело, что его ждет много работы. Техническая сторона, инженер по работе шасси, инженер по работе двигателя, инженер по работе аэродинамики, все инженеры по обработке данных – вопросов будет много, ему нужно будет со всеми ними сработаться.

При этом не стоит забывать про маркетинговые мероприятия, работу с прессой и так далее. Так что да, для молодого пилота это очень большой объем работы. И команды всегда должны быть осторожны в работе с молодыми гонщиками, чтобы не перегружать их, чтобы в воскресенье, с началом гонки, ваши пилоты не были уставшими и измотанными.

Антонелли же я могу посоветовать просто смотреть вперед, быть гонщиком «Формулы-1» и сосредоточиться на работе», – рассказал Тост.

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