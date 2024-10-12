Фредерик Вассер: «Хэмилтон всегда держал в уме возможный переход в «Феррари», заполучить Льюиса было несложно»

Вассер сообщил, что без труда переманил Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, чего ждет пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон в Скудерии в 2025 году.

«Пусть это странно, но было несложно заполучить его в Маранелло. В 2004 году мы работали вместе, он был в «Мерседесе» и всегда держал в уме, что рано или поздно может перейти в «Феррари». Он всегда держал это в уме.

Надо помнить, что главное – скорость. Он приходит в «Феррари» за этим. У меня есть ощущение, что мы можем создать очень эффективный болид. Мы вкладываем большие усилия и, уверен, отлично сделаем свое дело.

Когда я понял, что Шарль [Леклер] изначально настроен позитивно по отношению к Хэмилтону, поскольку осознал, что для него это шанс, то стал давить дальше», – заявил Фредерик.

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