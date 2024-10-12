Андреа Кими Антонелли: «Я был фанатом «Феррари», мне очень нравился Феттель»
Антонелли болел за «Феррари» в детстве.
Будущий пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что поддерживал «Феррари».
«Я был фанатом «красных», но теперь, конечно, думаю о «Мерседесе». В детстве я болел за «Феррари», и мне очень нравился Себастьян Феттель. Должно быть, дома где-то осталась кружка с ним», – рассказал итальянец, выступающий в «Формуле-2» в 2024 году.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sport Italia
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