Андреа Кими Антонелли: «Я был фанатом «Феррари», мне очень нравился Феттель»

Антонелли болел за «Феррари» в детстве.

Будущий пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли признался, что поддерживал «Феррари».

«Я был фанатом «красных», но теперь, конечно, думаю о «Мерседесе». В детстве я болел за «Феррари», и мне очень нравился Себастьян Феттель . Должно быть, дома где-то осталась кружка с ним», – рассказал итальянец, выступающий в «Формуле-2» в 2024 году.

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