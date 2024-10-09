Фелипе Другович выступит за «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Мехико

Другович проведет первую практику перед Гран-при Мехико.

Резервный пилот «Астон Мартин » и чемпион «Формулы-2» 2022 года за рулем болида заменит Фернандо Алонсо .

Ранее Другович трижды выступал за «Астон Мартин» в пятничных практиках, а также провел несколько тестов шин «Пирелли».

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