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  • Фелипе Другович выступит за «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Мехико
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Фелипе Другович выступит за «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Мехико

Другович проведет первую практику перед Гран-при Мехико.

Резервный пилот «Астон Мартин» и чемпион «Формулы-2» 2022 года за рулем болида заменит Фернандо Алонсо.

Ранее Другович трижды выступал за «Астон Мартин» в пятничных практиках, а также провел несколько тестов шин «Пирелли».

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsportweek
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoГран-при Мексики
Фелипе Другович
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