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Марио Андретти: «Чемпионат все равно выиграет Ферстаппен, я думаю. Ему даже не нужно побеждать в гонках»

Марио Андретти высказался о будущем победителе сезона-2024.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года считает, что Максу Ферстаппену хватит скорости о запаса очков, чтобы сохранить первое место в чемпионате и в итоге выиграть титул.

На данный момент Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 52 очка. При этом Ферстаппен не побеждает вот уже восемь Гран-при подряд.

«Думаю, чемпионат все равно выиграет Макс. Ведь для этого ему даже не надо побеждать в гонках. Ему достаточно попадать на подиум, и тогда Ландо Норрису, как я понимаю, нужно будет выиграть большинство из оставшихся гонок. Я не проводил точных подсчетов, но все равно думаю, что чемпионом этого года станет Макс Ферстаппен.

У «Ред Булл» сейчас есть некоторые проблемы с машиной, но команда все равно остается конкурентоспособной. И Макс по-прежнему конкурентоспособен. Но да, он уже не доминирует.

И с этой точки зрения ситуация должна нравиться болельщикам – когда в «Формуле-1» все не так предсказуемо, как было, например, в замечательные времена Михаэля Шумахера. Тогда все задавались лишь одним вопросом – кто сегодня займет второе место? Сейчас в «Ф-1» все уже не так, и это здорово.

При этом доминирование одной команды или пилота [в контексте возможного доминирования «Макларена»] – это для «Ф-1» не новость. Так происходило с самого начала. Но потом все начинает меняться. Потому что ни одна команда не может находиться на вершине вечно. И это мы опять же уже видели в прошлом.

Сейчас в «Ф-1» наступили интересные времена. До конца сезона не так много гонок. И ситуация еще может кардинально поменяться. Но я бы все-таки поставил на текущих лидеров. Да, у «Ред Булл» есть проблемы, и они этого не скрывают. Но точно не выбыли из борьбы», – рассказал Андретти.

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
Марио Андретти
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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