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Шарль Леклер о конкуренции в «Ф-1»: «В начале сезона мы все думали, что «Ред Булл» снова ждет легкая прогулка к успеху»

Леклер высказался об уровне конкуренции в «Формуле-1».

Пилот «Феррари» признал, что после неудачного отрезка в середине сезона команда не ожидала того, что будет продолжать борьбу за самые высокие места.

На данный момент «Феррари» сохраняет шансы на успех в Кубке конструкторов – отставание от лидирующего «Макларена» составляет 75 очков.

«Честно говоря, еще две или три гонки назад мы не ожидали подобного развития событий. Для нас стало большим сюрпризом то, что «Макларену» удалось сделать такой шаг вперед – я уже не помню, когда именно это случилось.

При этом в начале сезона, после первых двух-трех гонок, как мне кажется, мы все думали, что «Ред Булл» снова ждет легкая прогулка к успеху и победа в чемпионате, как и в прошлом году.

Но затем «Макларену» удалось сделать большой шаг вперед, да и мы в целом выжали максимум из имеющихся возможностей – за исключением отрезка в три гонки после Гран-при Канады, когда у нас были серьезные проблемы, и команда пыталась вновь найти правильный путь.

Но в остальном, хоть наша машина, как мне кажется, ни разу не являлась самой быстрой в пелотоне, мы всегда выжимали максимум с точки зрения результатов, что помогло «Феррари» проиграть не так много очков относительно конкурентов. Так что нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, и к концу года, надеюсь, эта стабильность окупится», – рассказал Леклер.

«Ф-1» взбесило хитрейшее крыло «Макларена»! Команда погордилась хаком правил, но сняла деталь

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoШарль Леклер
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