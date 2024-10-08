Журналист Бенсон: «У Хэмилтона ноль шансов провести за «Феррари» тесты в Абу-Даби»

Хэмилтон не дебютирует за рулем «Феррари» на постсезонных тестах.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон сообщил, что участие Льюиса Хэмилтона в тестах по окончании сезона в Абу-Даби за «Феррари » исключено.

«Ноль [шансов]. У Хэмилтона контракт с «Мерседесом» до конца года, и там говорят, что он не может провести тесты за «Феррари» в конце сезона, так как предстоит большая рекламная и прощальная работа после 12 лет вместе – и 18 с двигателями «Мерседеса », – написал Бенсон.

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