Джеки Стюарт: «Женщина может появиться в «Формуле-1» – это возможно»

Стюарт оценил шансы женщин попасть в «Формулу-1».

Трехкратный чемпион считает, что у женщин нет каких-то сдерживающих факторов для того, чтобы пройти весь путь молодежных серий и в итоге попасть в «Ф-1» – но для этого среди девушек картинг должен пользоваться большей популярностью.

«Картинг стал очень популярным и достаточно доступным занятием. Но это по-прежнему слишком дорого стоит. И тем же девушкам приходится очень непросто – а нам в «Формуле-1» нужна женщина. На мой взгляд, в «Ф-1» должна выступать женщина.

Потому что я не вижу причин, по которым женщины не могли бы гоняться в «Ф-1». Ни одной. Это никак не связано с особенностями телосложения или чем-то таким. Просто девушки начинают заниматься картингом намного реже парней.

Но если бы девушек в картинге было бы больше, это бы случилось. Потому что все пилоты проходят через картинг. Взять Льюиса Хэмилтона – его отцу приходилось работать на четырех работах, чтобы им хватало денег продолжать выступать в соревнованиях по всему миру. И в итоге мы получили многократного чемпиона «Формулы-1» – и случилось это благодаря картингу.

Сейчас мы видим, что потенциально это возможно, что женщина может появиться в «Формуле-1». Но этого не случится, пока женщины не начнут полноценно, массово заниматься гонками.

Мальчишки всегда отчаянно мечтают о том, чтобы водить машину. И сейчас ситуация меняется – все больше девушек начинают интересоваться картингом. Да, это дорого, но я не вижу причины, по которым одна из женщин не могла бы стать постоянным пилотом «Формулы-1». И, кто знает, может быть, однажды выиграть чемпионский титул», – рассказал Стюарт.

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