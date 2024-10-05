Джеймс Воулз: «Считаю Колапинто лучшим доступным кандидатом для всех команд «Ф-1»

Воулз посоветовал «Ауди» подписать Колапинто.

Руководитель «Уильямса » отметил, что команда очень довольна выступлениями аргентинца.

Франко Колапинто заменил в «Уильямсе» Логана Сарджента по ходу нынешнего сезона и за три проведенных гонки успел заработать четыре очка.

При этом на данный момент у Колапинто нет места в «Ф-1» в следующем году, поскольку за «Уильямс» будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс. Единственной командой, у которой остается одно свободное место на следующий сезон, является «Заубер » / «Ауди ».

«Франко дает нам вот эту скорость в чистом виде – он способен выжать из этой машины абсолютно все, вне всяких сомнений. И я бы сказал, что Франко определенно заслуживает места в «Формуле-1».

Я считаю, что Франко – если он не получит напрямую места в «Ф-1» в 2025 году, – является лучшим доступным кандидатом для всех команд, и для нас в том числе. Ведь никто не может заранее предсказать, что случится в итоге.

Как бы то ни было, наша обязанность перед ним – обеспечить тесты за рулем исторической машины [болида двухлетней давности], обеспечить его работу с нашей командой. Чтобы он был как можно лучше готов воспользоваться шансом [попасть в число постоянных участников «Ф-1»], если таковой ему представится», – рассказал Воулз.

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