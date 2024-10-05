1

Оскар Пиастри: «Как гонщик могу еще понемногу прибавить во всех областях»

Пиастри отметил необходимость дальнейшего прогресса.

Пилот «Макларена» отметил, что ему нужно стремиться становиться лучше – и в особенности выделил повышение стабильности выступлений в квалификациях.

«Думаю, я могу понемногу прибавить во всех областях. Я бы сказал, что явно не облегчил себе жизнь такими выступлениями в квалификациях в этом году. Так что да, мне нужно прибавлять в квалификациях, я должен выступать стабильнее.

В оставшейся части сезона меня еще ждут тяжелые гонки – на трассах, где я пока выступал максимум один раз. И ключевым фактором станет то, насколько хорошо я смогу поработать над устранением слабых сторон, которые у меня проявились на этих трассах в прошлом году.

Так что да, прибавлять нужно понемногу во всех областях – по ощущениям, по ходу карьеры я добился заметного прогресса, но я, конечно, как гонщик пока далеко не готовый продукт», – рассказал Пиастри.

В «Ф-1» готовят новую трансферную бомбу? Перес на пенсию, звезда «Макларена» – на замену?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Президент «Рено» о прекращении производства двигателей для «Ф-1»: «Еще два таких сезона – и команда «Альпин» бы полностью развалилась»
2сегодня, 10:58
Карлос Сайнс-старший: «Переход в «Уильямс» – это решение сына»
3сегодня, 09:55
Фредерик Вассер о Бермэне: «Я был очень впечатлен его выступлениями»
1сегодня, 08:55
Джонни Херберт о штрафе Ферстаппена за мат: «В гонках стало слишком много ругани»
1сегодня, 08:03
MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й
2сегодня, 06:35
MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Акоста на поуле, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й, лидер сезона Мартин – только 11-й
4сегодня, 03:09
Кевин Магнуссен о системе штрафных баллов: «Было бы лучше сразу дисквалифицировать пилота за опасный пилотаж»
2вчера, 18:37
«Феррари» переманила нескольких инженеров из моторного подразделения «Рено» (LWON)
10вчера, 16:31
Президент «Рено»: «Не собираюсь продавать команду «Альпин»
4вчера, 15:48
«Ред Булл» теперь концентрируется на собственной молодежи». Гельмут Марко опроверг интерес к Джорджу Расселлу
2вчера, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
вчера, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10