Оскар Пиастри: «Как гонщик могу еще понемногу прибавить во всех областях»
Пиастри отметил необходимость дальнейшего прогресса.
Пилот «Макларена» отметил, что ему нужно стремиться становиться лучше – и в особенности выделил повышение стабильности выступлений в квалификациях.
«Думаю, я могу понемногу прибавить во всех областях. Я бы сказал, что явно не облегчил себе жизнь такими выступлениями в квалификациях в этом году. Так что да, мне нужно прибавлять в квалификациях, я должен выступать стабильнее.
В оставшейся части сезона меня еще ждут тяжелые гонки – на трассах, где я пока выступал максимум один раз. И ключевым фактором станет то, насколько хорошо я смогу поработать над устранением слабых сторон, которые у меня проявились на этих трассах в прошлом году.
Так что да, прибавлять нужно понемногу во всех областях – по ощущениям, по ходу карьеры я добился заметного прогресса, но я, конечно, как гонщик пока далеко не готовый продукт», – рассказал Пиастри.
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