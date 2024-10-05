Президент «Рено» о прекращении производства двигателей для «Ф-1»: «Еще два таких сезона – и команда «Альпин» бы полностью развалилась»

Президент «Рено » считает правильным переход на клиентские моторы в «Ф-1».

По словам Луки де Мео, ему было трудно принять решение прекратить производство двигателей для «Формулы-1» с 2026 года.

В «Рено» пришли к выводу, что переход на клиентские моторы – скорее всего, «Мерседеса », – принесет больше выводы и сделает команду «Альпин » более конкурентоспособной, чем в условиях разработки собственного двигателя к новому регламенту.

Отмечается и то, что затраты на разработку собственного мотора были бы слишком высоки.

«Безусловно, для меня это непростая, эмоциональная тема для разговора. Я страстно отношусь к нашей компании. И это решение [отказаться от производства двигателей для «Формулы-1», что скажется на судьбе многих сотрудников] было душераздирающим для меня. И необдуманным это решение точно не было.

Но я – менеджер. Я управляю компанией, акции которой торгуются на бирже. И мне нужно было наконец-то переосмыслить будущее нашего проекта в «Формуле-1».

Команда «Альпин» начала превращаться в невидимку. Еще два таких сезона – и проект бы полностью развалился. Потому что команда вот уже три года движется по нисходящей траектории. Нам нужно было что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию.

И в то же время имеет место фактор финансовой мотивации. Потому что из-за текущих позиций «Альпин» в общем зачете мы теряем призовые бонусы и спонсоров. «Альпин» на 16-17 месте – это просто смешно», – рассказал де Мео.

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