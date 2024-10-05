Карлос Сайнс-старший: «Переход в «Уильямс» – это решение сына»

Карлос Сайнс -старший высказался о переходе сына в «Уильямс».

Двукратный чемпион WRC считает, что его сын Карлос Сайнс принял то решение, которое считает правильным для себя.

Считалось, что на Сайнса претендовали сразу две заводские команды – «Ауди» и «Альпин», – однако испанец, неожиданно для многих сделал выбор в пользу «Уильямса».

«В таких вопросах я всегда был на его стороне. Этот год был сложным для Карлоса, перед стартом сезона возникла эта история с переходом Хэмилтона в «Феррари », что только осложнило ситуацию. Как отец, я и племянник помогали Карлосу как могли, искали все возможные варианты. Хотя моя роль в этом никак не изменилась.

Переход в «Уильямс» – это его решение, это нужно уважать. Притом что это было не самое просто и явно не самое очевидное решение. У нас было три-четыре варианта, но в конечном счете именно Карлос должен было принять решение о своем будущем, и мы его в этом полностью поддерживаем.

Проект «Уильямса» развивается, идет в гору, ближе к концу сезона результаты начали улучшаться. Так что посмотрим, что получится, но мы верим в то, что и в следующем году «Уильямс » продолжит развиваться, а результаты поползут вверх», – рассказал Сайнс.

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