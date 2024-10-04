Льюис Хэмилтон: «Продолжающийся рост расходов на участие в любых гонках вызывает беспокойство»

Хэмилтон беспокоится за будущее автоспорта.

Пилот «Мерседеса » считает, что ФИА другим организаторам нужно задуматься над проблемой огромной стоимости участия в гонках для всех молодых спортсменов. И что из-за этого многие талантливые пилоты просто не имеют возможности пробиться на достаточно высокий уровень, где их могли бы заметить крупные молодежные программы команд «Формулы-1».

«Это стало безумно дорогим. Я не знаю точных цифр, но как я слышал, сейчас затраты выросли в два, три, даже четыре раза по сравнению с тем, когда свою карьеру начинал я. Если бы меня не подписали «Мерседес» и «Макларен », то меня бы сейчас здесь не было. Так что да, продолжающийся рост расходов на участие в гонках вызывает серьезное беспокойство.

При этом детям нужно продолжать учиться в школах, получать образование. Больше 99 процентов ребят, начинающих гоночную карьеру, в итоге никогда не попадают в «Формулу-1». Было бы здорово, чтобы у них была какая-то опора. При этом сейчас, из-за сильно выросшей конкуренции, дети могут вообще перестать ходить в школу, а только тренироваться, тренироваться и снова тренироваться. И это точно не может хорошо повлиять на них в будущем, как мне кажется», – рассказал Хэмилтон.

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