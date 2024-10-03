Кристиан Хорнер: «Сказал Риккардо звонить Вильневу каждый Гран-при. Жак как следует завел Даниэля в Канаде»

Хорнер предлагал Риккардо искать мотивацию в трениях с Вильневом.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер пошутил на тему пререканий между экс-пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо и чемпионом мира 1997 года Жаком Вильневом .

Перед Гран-при Канады Вильнев задался вопросом, почему Риккардо все еще в «Формуле-1». В ответ Даниэль заявил, что Жак «всегда несет #####» и, вероятно, «ударился головой слишком много раз».

В Монреале австралиец показал лучший результат сезона – восьмое место.

«На самом деле это был старый добрый Жак Вильнев, который как следует его завел своей критикой. Безусловно, это его зажгло. Как он пилотировал в тот уик-энд – схватил болид за шиворот и собрал очень сильный уик-энд.

Так что я сказал: «Звони Жаку каждый Гран-при до конца года, ведь то, что он заявил, безусловно, сработало», – сообщил менеджер в подкасте F1 Nation.

Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»