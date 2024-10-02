«Я всегда был командным игроком, поэтому сделаю это». Карлос Сайнс готов помогать Леклеру в случае просьбы «Феррари»

Сайнс готов подчиняться командной тактике при необходимости.

Пилот «Феррари» отметил, что в случае возникновения таких обстоятельств будет готов помочь Шарлю Леклеру в борьбе за титул. На данный момент отставание Леклера от Ферстаппена в общем зачете составляет 86 очков:

«Нет, мы ничего такого не обсуждали – просто по причине того, что такая возможность существует. Мне кажется, если посмотреть на цифры, то мы увидим, что отставание в общем зачете весьма велико. В любом случае посмотрим, что будет дальше.

Но если однажды команда скажет мне сделать это [пропустить Леклера в рамках командной тактики] – я это сделаю, ведь я всегда был командным игроком».

Сайнс добавил, что в конце года покинет «Феррари» с высоко поднятой головой, поскольку при нем команда добилась заметного прогресса:

«Когда я подписал контракт с «Феррари», команда переживала один из самых трудных периодов за последние годы. В 2020 году «Феррари» была далеко позади, отставание от лидеров превышало секунду на круге.

Если посмотреть на то, в каком состоянии была «Феррари» на момент моего прихода, и сравнить с нынешней ситуацией, то я могу сказать, что горжусь прогрессом, которого мы вместе добились благодаря упорной работе, проделанной нами.

Да, на этом пути были как взлеты, так и падения – эволюция в 2022 году, спад в 2023 году, постепенный прогресс по ходу сезона-2024. И в этих сезонах у меня получилось выиграть свои первые гонки в «Формуле-1», выиграть свои первые поулы, очень много раз я попадал на подиум.

Так что я очень рад тому, что подписал контракт с этой легендарной командой, и мне очень понравилось быть пилотом «Феррари » все эти годы».

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