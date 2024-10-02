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Гельмут Марко об уходе Риккардо: «Он не продемонстрировал уровень, который бы позволил вернуться в «Ред Булл»

Марко высказался о расставании «Ред Булл» с Даниэлем Риккардо.

Советник и куратор молодежной программы рассказал, что хорошими выступлениями за «РБ» австралиец мог бы заслужить место в команде «Ред Булл». Но в итоге так и не сумел продемонстрировать прежней скорости, а сохранять его в «РБ» – конюшне, заточенной под обкатку молодых пилотов, – в руководстве не видели смысла.

«Об уходе Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура было объявлено по коммерческим соображениям. Сам Даниэль был своевременно обо всем уведомлен – и, говоря его словами, – он спокойно воспринял случившееся. Я также считаю, что показав лучший круг гонки в конце заезда, Даниэль сумел достойно попрощаться с «Формулой-1».

Даниэлю был дан второй шанс – никто другой для него бы такого не сделал. При этом второй шанс был в том, что при условии выступления на достаточно хорошем уровне Риккардо мог бы вернуться в команду «Ред Булл». Вариант с «РБ» всегда считался промежуточным. Однако необходимый уровень выступлений Даниэль продемонстрировал лишь дважды – на прошлогоднем Гран-при Мексики, и с четвертым местом в спринте на этапе в Майами.

В остальном же Даниэль не демонстрировал ни нужной скорости, ни стабильности выступлений. То есть он не продемонстрировал тот уровень выступлений, который бы позволил ему получить повышение и перейти в «Ред Булл». Хотя весь смысл этой затеи был именно в этом.

Если бы мы знали причину, по которой Даниэль выступал не так хорошо, как мог бы, мы бы сделали все возможное, чтобы изменить ситуацию и помочь ему. Но у Даниэля больше не было того самого инстинкта убийцы. Даниэль всегда был известен своими бескомпромиссными обгонами и умением тормозить в самый последний момент. Но этого мы тоже не увидели», – рассказал Марко.

Наследие Риккардо в «Ф-1» грандиозно – великий буст доходов. Его еще предстоит осознать

Лучшая гонка Риккардо в «Ф-1» по его выбору – не победная: клинч с Алонсо за респект коллег

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoДаниэль Риккардо
logoРБ
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