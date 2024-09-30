Лучшая гонка Риккардо в «Ф-1» по его выбору – не победная: свалка с Алонсо за респект в мастера

Десять лет назад пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо перебрался в «Ред Булл» на смену завершившему карьеру соотечественнику Марку Уэбберу и попытался добиться успеха рядом с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем. Тогда на австралийца не возлагалось огромных надежд: казалось, недавний доминатор просто раздобыл нового удобного второго номера – только теперь веселого, позитивного, молодого, недорогого, без максимальных амбиций и негативного бэкграунда. Однако с первой же гонки все развернулось:

«Рено» провалила работу над мотором, Феттель не смог быстро подстроиться под новые машины и резину «Пирелли», и на первый план вышел именно Дэн! Он приехал вторым уже на дебютном и домашнем Гран-при Австралии – но потерял результат из-за несовпадения замеров топлива с оборудования «Ред Булл» и ФИА: команда до последнего пыталась убедить регулятора в верности своих данных, но потерпел поражение и получил дисквалифицикацию.

Риккардо же сходу оказался среди «опасных» соперников, и к концу года только подтвердил новый титул после трех побед, 8 подиумов и превосходства над Феттелем по очкам.

Однако завоевание уважения каждого конкурента – особенно из числа суперзвезд – потребовало не только трофеев, но и напористости в личных схватках.

Официальный сайт «Ф-1» пригласил Дэна в гости, чтобы он вспомнил лучшую гонку в карьере. И Риккардо признался: его не так волнуют победы и подиумы, как признание от недавних икон для подражания.

Риккардо уходит, но с высоко поднятой головой

Похоже, Даниэль Риккардо не останется в «Формуле-1»: он уже заявил, что место резервиста его не устраивает, а это значит, что паддок потерял одного из самых позитивных гонщиков в истории. Удивительно, что пилот, у которого в активе есть восемь побед и тридцать два подиума, с радостью и улыбкой вспоминает не участие в борьбе за титул, а сражение с двукратным чемпионом Алонсо.

«Я должен говорить о победах, но я чувствую, что это очень очевидно, поэтому, если отойти немного в сторону, я бы сказал о гонке в Хоккенхайме в 2014 году, где я финишировал шестым, − говорит Риккардо на вопрос про самую выдающуюся гонку из его 257 стартов. − На бумаге это выглядит не так уж и много, но есть такие гонки, в которых ты делаешь что-то вроде «Ах, я выложился на полную».

«Это была моя битва с Алонсо. Вот почему я так говорю. Я чувствовал, что это был год, когда я мог заявить о себе, и я начал это делать. Может быть, я просто внушал себе это, но я чувствовал, что есть еще несколько гонщиков, которых я еще не до конца убедил или не заслужил их уважения. Я сказал себе, что Алонсо все еще в этом списке».

Как все начиналось в Хоккенхайме

Гонка началась для Риккардо неудачно: ему пришлось обходить «Уильямс» Фелипе Массы, который перевернулся после столкновения в первом повороте с «Маклареном» Кевина Магнуссена, и со своего пятого места на стартовой решетке он опустился на 15-е.

После раннего выезда на трассу машины безопасности он приступил к делу, ворвавшись в первую десятку уже на 9-м круге из 67-ми и поднявшись на восьмое место на 11-м круге. Продолжая двигаться вверх по популярному плану с тремя пит-стопами, Риккардо вернулся на исходную пятую позицию после завершения последней волны остановок.

Однако позади него один человек будет стремиться изменить ситуацию. А именно Алонсо, который поставил свежую резину на девять кругов позже: у испанца был более мягкий комплект для работы с седьмого места, позади Дженсона Баттона и Дэна.

За восемь кругов до финиша началась настоящая битва...

«Он выехал с пит-стопа на новых шинах, а я к тому моменту был на старых, так что он был намного быстрее меня», − говорит Риккардо. − Он тоже это знал, поэтому обошел меня уже перед торможением на повороте и вернулся на гоночную траекторию, не думая, что я буду сопротивляться.

Обычно в таких случаях ты не принимаешь ответных мер, потому что думаешь: «Ладно, я просто потеряю время, если буду продолжать с ним бороться». У него были лучшие шины, так что он бы провел свою гонку, а я свою. Но я сказал себе: «Нет», ведь это был мой шанс побороться, когда от меня этого не ожидали, и что-то показать.

Я обошел его сразу же в следующем повороте. Он вышел вперед на выходе из шпильки, я вернул позицию вновь, и, думаю, внезапно он поймал себя на мысли: «О, этот малыш не дает мне пройти! Что он делает? Он же знает, что проиграет эту битву.

А я подумал: «Ну, посмотрим, как долго смогу продержаться». Мы продержались около четырех кругов и устроили действительно хорошую, неожиданную битву. Даже если это его расстроило, потому что он терял время, пытаясь догнать того, кто был впереди, я думаю, что в глубине души ему это понравилось, и он, вероятно, уважал меня за то, что я вступил в борьбу, когда не должен был этого делать».

Хотя Алонсо в итоге финишировал перед Риккардо, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл рассыпался в комплиментах из-за того, что он увидел.

«Сегодня днем Риккардо показал, что он голоднее, чем некоторые из этих людей, потому что он просто не хочет уступать ни одной позиции, − сказал экс-гонщик и эксперт. − Он не сдается так просто, и это против человека, который тоже никогда не сдается!»

После гонки Дэн искал лишь одного − личного тренера Стюарта Смита.

«Команда, конечно, видела, что я боролся, и они были взволнованы, но то, что я делаю, больше всех понимал Стю, – продолжает Риккардо. − Думаю, он все еще знал, что в моем списке есть люди с решетки, которых мне нужно убедить. После гонки он, наверное, даже сказал: «С этого дня этот парень будет относиться к тебе серьезно», так что это было здорово».

Риккардо поставил цель − заслужить уважения Алонсо, − и двигался к ней

Уже на следующем этапе в Венгрии Риккардо и Алонсо вновь встретились на трассе. Только на этот раз они уже боролись не просто за увеличение количества очков, а за победу.

Гонка получилась драматической из-за постоянно меняющихся погодных условий. Именно Риккардо, который провел три пит-стопа, смог выйти в лидеры: его потрясающий обгон Хэмилтона во втором повороте принес второе место...

А затем смелый выпад в сторону Алонсо в первом обеспечил победу.

Для Риккардо это стало подтверждением того, что он уже начал чувствовать неделей ранее.

«Опять же, это то, что я повторяю себе, но день в Хоккенхайме стал тем, когда я почувствовал, что заслужил уважение Фернандо, − улыбается Риккардо. − Даже если это не так, я почувствовал, что именно в этот день он больше не будет меня подгонять. Для меня это была по-настоящему веселая гонка, в которой я почувствовал: «Ладно, теперь мне здесь самое место».

Я уважаю Алонсо, он всегда был одним из самых жестких гонщиков, так что было приятно выступить против того, кто любит жесткие гонки. Через несколько дней после этого был Будапешт, который я выиграл и обогнал его, и, помню, на подиуме чувствовалось уважение. Я подумал: «Кажется, он начинает меня узнавать и больше не воспринимает меня как какого-то юнца».

Празднуя победу после финиша Гран-при, Риккардо кричал: «Вот как это делается, дамы»: «Я был молод и уверен в себе, и я говорил по радио некоторые странные вещи, но я не думаю, что я когда-либо был большей занозой для этих парней.

Я всегда относился к ним с уважением, которого они заслуживают. Может быть, иногда я был дерзким, но я не был неуважительным. Думаю, у них были все основания сказать: «Ладно, этот парень заслужил это, мы можем позволить ему играть с нами».

Риккардо продержался с ними еще десять лет, выиграл несколько гонок в составе «Ред Булл», а затем решил сменить обстановку: сначала перешел в «Рено», а затем в «Макларен», что принесло ему в Монце в 2021 году восьмую и последнюю победу.

В последние годы Риккардо было нелегко: тяжелый период в «Макларен» привел к уходу из «Ф-1», а возвращение в «Альфа Таури» − теперь «РБ» − не оправдало ожиданий и не обеспечило того, что могло бы стать «сказочным» возвращением в «Ред Булл».

Тем не менее, у 35-летнего гонщика осталось множество приятных воспоминаний вроде этапа в Хоккенхайме в 2014 году, .

Когда Риккардо спросили о том, в каких гонках его личное удовлетворение стоит выше конечного результата, а в каких он достиг «состояния потока», он ответил на оба вопроса.

«Они приносят наибольшее удовлетворение, − говорит он. − Вот почему нельзя всегда основывать [величайшие гонки] на победе или подиуме. Да, это то, за что мы боремся, но если ты счастлив только тогда, когда ты на подиуме, то ты будешь несчастен 80% времени, понимаете, о чем я? Если только вы не Макс [Ферстаппен] или Льюис!

Но нужно смотреть на гонку не с точки зрения результата. Например, ты знаешь это сердцем, что чувствую я... Я в полном восторге, когда выложился на все 50 или 60 кругов и горжусь собой.

Состояние потока, о котором говорит Валттери, − да, бывали гонки, когда ты находился в таком состоянии. Я вспоминаю Гран-при России-2020, где мой инженер сказал: «У тебя пятисекундный штраф», а я даже не вздрогнул, просто сказал: «Хорошо, я поеду быстрее», и наверстал это время.

Я думаю, это не требует усилий, потому что ты настолько собран, и ты просто складываешь пазл, соединяешь точки... В каждом повороте ты просто соединяешь еще одну точку, бах, бах, бах, еще круг и еще круг».

Похоже, что последний из этих кругов Риккардо завершил на Гран-при Сингапура этого года, где он показал еще один быстрый круг, который добавил в свою книгу рекордов, а затем припарковался в паддоке и задумался о своей карьере.

Хотя ему так и не удалось достичь высот в борьбе за чемпионскую славу, Дэна Риккардо запомнят по бесчисленным мужественным гонкам. Таким, как та гонка в Хоккенхайме − заслужившим уважение соперников и легиона преданных фанатов.

Оригинал: официальный сайт «Формулы-1»

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Фото: Gettyimages /Vladimir Rys Photography / Contributor, Lars Baron / Staff, Drew Gibson / Stringer, Clive Mason / Staff; East News /LAT Photographic/REPORTER