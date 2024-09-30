Льюис Хэмилтон: «Я страдал от депрессии где-то с 13 лет»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил о психологических проблемах.
«Когда мне было за 20, случались некоторые по-настоящему тяжелые моменты. Ну, я страдал от психологических проблем всю жизнь.
[Это была] депрессия. С очень раннего возраста, где-то с 13 лет. Полагаю, это давление из-за гонок и трудности в школе. Травля. Мне не с кем было поговорить», – признался Льюис.
Семикратный чемпион рассказал об общении с психологом:
«Была одна женщина, много лет назад, но это не очень помогло. Я бы хотел найти кого-то теперь».
Хэмилтон отметил, что участвует в молчаливых ретритах, а также читает книги о психическом здоровье:
«Ты узнаешь о вещах, которые достались тебе от родителей, подмечаешь эти черты – как ты реагируешь на что-то, как можешь менять это поведение.
Поэтому то, что злило меня в прошлом, не злит сегодня. Я стал куда более тонким человеком».
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