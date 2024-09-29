Болид Цуноды загорелся во время демонстрационных заездов «Ред Булл»
Юки Цунода выступил за «Ред Булл» на демонстрационных заездах на Тайване.
В рамках мероприятия пилот «РБ» управлял болидом «Ред Булл» RB8 2012 года.
Совершив очередной проезд по огороженному маршруту, Цунода решил покрутить пончики, однако в результате на его болиде загорелись тормоза.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
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