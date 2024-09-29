Болид Цуноды загорелся во время демонстрационных заездов «Ред Булл»

Юки Цунода выступил за «Ред Булл » на демонстрационных заездах на Тайване.

В рамках мероприятия пилот «РБ» управлял болидом «Ред Булл» RB8 2012 года.

Совершив очередной проезд по огороженному маршруту, Цунода решил покрутить пончики, однако в результате на его болиде загорелись тормоза.

«Макларен» везет Ферстаппену по 30 секунд, но очки решают: Максу хватит вторых мест для титула!