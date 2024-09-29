Маттиа Бинотто: «Изначально у «Ауди» будет отставание от других производителей двигателей, которое нужно будет отыграть»

Бинотто оценил состояние готовности «Ауди» к приходу в «Ф-1».

Глава проекта «Ауди» в «Ф-1» рассказал о том, как идет процесс разработки двигателя к сезону-2026, и как он оценивает шансы команды.

«Ауди» с 2026 года займет место «Заубера» и будет выступать в «Ф-1» как заводская команда.

«В последние дни и недели я много раз посещал базу в Нойберге. Работа над созданием двигателя идет хорошо, мы проводим много стендовых испытаний, в рамках тестов двигатель уже неоднократно преодолевал достаточно длинную дистанцию.

Как бы то ни было, «Ауди» предстоит многому научиться. Ведь нам предстоит соперничать с другими производителями, где организационный процесс уже давно был хорошо налажен. Опыт в данном вопросе весьма ценен и важен.

Так что да, у нас отличная организация, отличная инфраструктура, хорошо продуманные программы. Но нам еще предстоит многому научиться.

И я полагаю, что изначально у нас будет отставание от других производителей, которое «Ауди» нужно будет отыграть. Насколько велико будет это отставание – заранее сказать очень трудно.

Оценить это отставание мы сможем только в тот момент, когда новые машины выедут на трассу. Но до этого момента ждать еще больше года», – рассказал Бинотто.

Маттиа Бинотто: «Ауди» была единственной командой, к которой я надеялся присоединиться. После «Феррари» я бы принял лишь настоящий вызов»