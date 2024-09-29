Дэвид Култхард об уходе Риккардо: «Ф-1» – это не шоу друзей. Тут все решает время на круге»

Култхард высказался об уходе Риккардо.

Австралиец провел на Гран-при Сингапура свой последний этап в «Ф-1» – уже с Гран-при США в составе «РБ » его заменит Лиам Лоусон.

По мнению Култхарда, в замене посреди сезона нет ничего особенного, учитывая не лучшие выступления Риккардо.

«Вряд ли в случае с Риккардо это можно было назвать звездным возвращением. И да, «Формула-1 » – это не шоу друзей. Здесь все решает твое время на круге, как и то, каким по счету ты пересечешь финишную черту.

И есть ощущение, что даже если бы Риккардо продержался до конца сезоне, то в следующем году в команде все равно бы произошли перемены [и Риккардо лишился бы места в «Ф-1»]», – рассказал Култхард .

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