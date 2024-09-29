Дэвид Култхард об уходе Риккардо: «Ф-1» – это не шоу друзей. Тут все решает время на круге»
Култхард высказался об уходе Риккардо.
Австралиец провел на Гран-при Сингапура свой последний этап в «Ф-1» – уже с Гран-при США в составе «РБ» его заменит Лиам Лоусон.
По мнению Култхарда, в замене посреди сезона нет ничего особенного, учитывая не лучшие выступления Риккардо.
«Вряд ли в случае с Риккардо это можно было назвать звездным возвращением. И да, «Формула-1» – это не шоу друзей. Здесь все решает твое время на круге, как и то, каким по счету ты пересечешь финишную черту.
И есть ощущение, что даже если бы Риккардо продержался до конца сезоне, то в следующем году в команде все равно бы произошли перемены [и Риккардо лишился бы места в «Ф-1»]», – рассказал Култхард.
Почему Риккардо так и не стал топом «Ф-1»? Не воспринимал всерьез жесткую конкуренцию!
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