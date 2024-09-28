Почему Риккардо так и не стал топом «Ф-1»? Не воспринимал всерьез жесткую конкуренцию!

От редакции : Привет! Вы в автоспортивном блоге «Гонки и немного нервов ». Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких классных разборов будет больше! Сегодня вашему вниманию – Даниэль Риккардо и авторская версия, почему популярный австралиец с восемью победами в Гран-при так и не добрался до титула и звания полноценного топа «Ф-1».

На первых в карьере тестах в «Формуле-1» он опередил всех вокруг больше, чем на секунду. В первой гонке за «Торо Россо» сразу заехал в очки. Первую же гонку за «Ред Булл» закончил в шаге от победы, хотя позже второе место и отобрали судьи. Даниэль Риккардо приходил в «Ф-1» большим талантом, получал зарплату топ-пилота и имел чемпионские амбиции. Может, через неделю, а может, через три месяца, он навсегда покинет чемпионат. Дэн был лидером «Ред Булл», но в те годы, когда это лидерство позволяло стать лишь третьим в чемпионате. Он побеждал Макса Ферстаппена, но так неубедительно, что стал при нем вторым пилотом. Он сделал умный ход, перейдя в «Макларен», но вылетел оттуда раньше, чем в Уокинге построили чемпионскую машину.

Риккардо без сомнений включали в топы лучших гонщиков пелотона, но за 12 с половиной неполных сезонов он выиграл лишь восемь гонок. На две больше, чем у Чеко Переса. На две меньше, чем у Валттери Боттаса. А эти два пилота – оруженосцы, которые были лидерами лишь в средненьких «Уильямсе» и «Форс-Индии». Риккардо же дважды замышлялся как лидер топ-команд, но оба раза был бит новичками. Дэн, черт возьми, что с тобой не так?

Современная «Формула-1» – не место для дискуссий борьбы напарников. И дело даже не в заговоре команд и ужасных боссах на пит-уолл. Просто машины стали слишком сложными. Разработка, доработка болида – многомиллионная работа, которая и определяет, кто будет чемпионом. Когда две команды делают эту работу одинаково хорошо – в чемпионате появляется интрига. Когда одна команда работает сразу на двух пилотов – она проваливается.

Середняк может себе позволить борьбу напарников по простой причине – доработка его болида не столь отточена. «Уильямс» или «Альпин-Рено-Назовитекакхотите» просто не доходят до той стадии, когда все основные характеристики машины доведены до оптимума, и требуется аботать пилочкой, а не лобзиком. В чемпионских командах все не так. Тут ищут способы выжать из машины 101 процент. А значит, сразу смотрят, в какую сторону выкручивать характеристики – доработать задок или передок, заточить болид под агрессивные нырки на внутреннюю траекторию или под плавный вход в поворот. Таких характеристик десятки, и выбирают их под пилота. И нет, это не то, что корректируется настройками машины на конкретном этапе – настройки это следующий, еще более тонкий уровень.

Доработка машины же приводит к двум-трем наборам обновлений за сезон и определяет характеристики болида. То, как его надо пилотировать, чтобы выжать из него максимум. Поэтому такую доработку делают под первого пилота. Все логично, кто сильнее – на того и ориентируемся. А значит, после года-двух доработок машина становится tailor made именно для гонщика №1. Гонщик №2 вынужден приспосабливаться.

Понятно, что все это не дает разницу в 3 секунды с круга. База машины-то уже заложена. Но вот разницу между первым и третьим местом смещение характеристик болида вполне может обеспечить. Выходит, реальная борьба напарников возможна только до апгрейдов, в первый сезон с новым регламентом, который и должен определить: кто сильнее, под кого дорабатывать машину. Это, конечно, в идеальном случае, когда к тебе в команду не приходит звезда, которая получает первый номер автоматически.

Так вот, Риккардо. Он должен был становиться первым пилотом в «Ред Булл». После того, как размазал Феттеля – уж точно. Но в столкновении с Максом Ферстаппеном Дэн в первый же сезон смотрелся неубедительно. Вы все это помните: 2016 год, Гран-при Испании, Макс выигрывает дебютную гонку в новой команде, а Дэн финиширует четвертым. В конце сезона австралиец кое-как опережает нового напарника, половина его преимущества по очкам добыта, пока Ферстаппен еще гонял в «Торо Россо».

В 2017 году нестабильный Макс выигрывает две гонки, стабильный Дэн – только одну. Он все еще выше в чемпионате, но все уже понятно – нидерландец сильнее. В 2018-м Ферстаппен раскатывается в полную силу, а Риккардо бежит за длинным долларом и спокойным местом лидера в «Рено».

2021 год, «Макларен». Дэн снова проигрывает новичку команды в его первой же гонке. В Уокинге Риккардо и сам дебютант, у него нет вката в машину, который помогал ему в «Ред Булл». Как результат – Норрис бьет напарника не только в дебютной гонке, но и в дебютном сезоне. Под кого строить машину? Сомнений больше нет. Дорогущий Риккардо проигрывает молодому новичку с многолетним контрактом. Машина меняется под Норриса, Риккардо в пух и прах проигрывает следующий сезон и уходит из «Макларена».

Да что там Ферстаппен и Норрис! Даниэль даже на фоне Квята смотрелся неубедительно. Помните 2015 год? Россиянин был выше лидера команды в чемпионате.

Суть не в том, что Риккардо был слабее своих напарников. Кроме второго сезона с Норрисом, Дэн крайне редко редко проигрывал партнеру по итогу сезона. Он заканчивал чемпионат выше Феттеля, Квята, Ферстаппена, Хюлькенберга, Окона... Проблема в том, что его «выше», всегда было только «чуть». И Квяту, Ферстаппену, Норрису он так же проигрывал. Как и сейчас Цуноде. Первые номера такими не бывают.

Мог ли Риккардо добиться многого, не став первым номером? Бывают ли чемпионские титулы при борьбе двух напарников? Да, тут несколько опций. Первый – твоя команда доминирует, и тебе надо только победить напарника. «Мерседес» в лучшие годы мог позволить себе не перетягивать болид на сторону Хэмилтона или Росберга, потому что побеждал с запасом, который по размеру был больше эго Гельмута Марко.

Второй вариант: машина одинаково хорошо подходит обоим пилотам и позволяет им в разных стилях бороться за титул. Тут памятный пример – «Макларен» Хэмилтона-Баттона. Есть, правда, ощущение, что выбери тогда в Уокинге одного гонщика, и титулов было бы побольше. Но когда у тебя рядом сидят чемпион мира и суперталант из собственной программы – выбрать сложно.

Оба эти варианта, однако, не подходят для Риккардо. В доминирующей команде он никогда не был. В «Ред Булл» он пришел, когда эра Феттеля уже закончилась, машина не была титульной. В «Макларен» – когда эра еще не началась. Там опоздал, тут пришел слишком рано. Про проект «Рено» и говорить не будем.

Что же касается равной борьбы, то для нее опять таки нужна сколько-то чемпионская машина. Когда ты догоняешь в развитии болида, то выбираешь одну сторону, в которую будешь работать. Меняешь ты ее, только если не получится. Вот только у Ферстаппена с Норрисом получалось.

Риккардо в лучшие годы был образцовым фан-драйвером. Его мастерство обгонов – одно из лучших в «Ф-1» в XXI веке. Дэн знает десяток способов просунуть свою машину вперед вашей. В эру DRS, когда 90 процентов обгонов – просто объезд на прямой, австралиец давал шоу. Показывал, что пилоты могут еще могут работать рулем, не только обгонными кнопками. При этом, он не был мастером защиты. А еще стабильно не реализовывал потенциал машины в квалификации.

Он стал звездой сериала Netflix. Стал любимцем паддока. Собрал армию болельщиков. Но амплуа «хороший парень» за последние 20 лет принесло чемпионский титул лишь раз. И то, благодаря гению Росса Брауна и наличию 40-летнего бразильца в соседнем кокпите. Риккардо пытался найти свой «Браун», но ни с «Рено», ни с «Маклареном» этого не сложилось. А выжить в жесткой конкуренции он оказался неспособен. Потому что, кажется, никогда не воспринимал ее всерьез.

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Rudy Carezzevoli, Dan Mullan